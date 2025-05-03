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        Haberler Yaşam 3 ayda 10 kilo veren obez köpek 'Duman', sahiplenmeyi bekliyor

        3 ayda 10 kilo veren obez köpek 'Duman', sahiplenmeyi bekliyor

        Ankara'da düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalanan 12 yaşındaki sokak köpeği 'Duman', veteriner kliniğinde koşu bandında yürütülüp, oyun parkurunda yaptırılan egzersiz ile 3 ayda 10 kilo verdi. İdeal kilosuna yaklaşan Duman, şimdi sahiplenilmeyi bekliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:21 Güncelleme: 03.05.2025 - 15:21
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        3 ayda 10 kilo veren obez köpek 'Duman', sahiplenmeyi bekliyor
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        Sokakta aşırı kiloları nedeniyle yürümekte zorluk çeken sokak köpeği 'Duman'ı gören hayvanseverler, hayvanı alıp, veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü.

        Burada yapılan tetkiklerde Duman'ın 55 kiloya ulaştığı ayrıca bel fıtığı bulunduğu belirlendi. Duman, veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli gözetiminde tedaviye alındı. Özel diyet uygulanan Duman'a ayrıca egzersiz programı hazırlandı.

        Duman, her gün koşu bandında yürütülüp, pilates topu eşliğinde oyun parkurunda egzersiz programına alındı. Duman, diyet ve egzersiz ile 3 aylık sürede yaklaşık 10 kilo vererek 45 kiloya kadar düştü. Kilo vermesiyle birlikte bel fıtığı rahatsızlığı da azaldı. Duman, şimdi sahiplenilmeyi bekliyor.

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        "ŞU AN 45 KİLOYA DÜŞTÜ"

        Yağmur Denli, Duman'ın öncelikle sağlık kontrollerinin yapıldığını, obezitesinin nedenine göre uygulanacak tedaviyi belirlediklerini belirterek, "Duman, yürüme problemi ile geldi ama aşırı kilolarımız vardı. 50 kilonun üstündeydi. Sokakta fazla iyi baktıkları için biraz fazla kilo almış ve yaşı ilerledikçe de o yükle birlikte bel fıtığı ile ilgili bir sorun yaşayıp, yürüme güçlüğü ve bir süre sonra da tamamen yürümeyi bırakma şeklinde bir şikayetle geldi kliniğimize. Önce yürümeye başladık. Bir yandan da kilo verdik. Kilo almasının sebebi tamamen fazla beslenme, dengesiz beslenme ve az hareketti. Ama şimdi yürüyoruz, koşuyoruz. Hatta hayatını o kadar keyifli idame ediyor ki kendi bile bunun farkında. Çok daha keyif alarak ve çok daha fazla hareket etmeye başladı. Duman, 55 kiloya yakın bir kiloyla merkezimize geldi. Şu an 45 kiloya düştü" diye konuştu.

        "YUVA ARAYIŞIMIZ VAR"

        Duman'ın zayıflama süreci ardından sahiplenilmesi gerektiğinin altını çizen Denli, "Duman için çok emek verdik. Bu kadar emek verdikten sonra sokağa gitmesi çok istediğimiz bir şey değil. Çünkü yaşı ileri bir çocuk. Kilosu sebebi ile bel fıtığı sorunu kilo almasının ardından tekrarlayabilir. Sokakta yaşayacağı en ufak sorun, bu süreci geriye saracaktır. Bu sebeple kalan hayatını mutlu geçirebileceği, bahçeli ömürlük bir yuva olmalıdır. Duman, yıllardır sokakta yaşadığı için bahçe ve dışarıda çok mutlu. Duman için bir yuva arayışımız var" dedi.

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        #obez köpek Duman
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