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3 bakanlıkta atama kararları Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

atama kararları
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine Süheyla Uluğ, Vergi Müfettişliğine Filiz Doğan getirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Şadiye Yalçın atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan, Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bülent Saklav, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ahmet Ökdem, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Necmettin Yoldaş, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Necdet Çiçek, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Özkan Yolcu, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Seyit Yıldız ile Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ertan Keleş getirildi.

AA'nın haberine göre; Ticaret Bakanlığında açık bulunan İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Murat Gören, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Atilla Bastırmacı ve Personel Genel Müdür Yardımcılığına Zeki Ertem atandı. 

 

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