AA

Erzincan'da 1982'de vatani görevini yerine getiren ressam Mustafa Aydemir, 3 bin silah arkadaşıyla Keşiş Dağları eteğindeki Işıkpınar mevkisindeki 7 bin 500 metrekare alana, 600 ton taş ve 210 ton harç ile 200 ton boya kullanarak 176 metre boyunda Atatürk portresi yaptı.

AA'nın haberine göre Keşiş Dağları'nda 39 yıldır sergilenen portre, zaman zaman bakım ve onarım çalışmalarından da geçiriliyor.

Ressam Aydemir, yaptığı açıklamada, portreyi doğadaki malzemeleri kullanılarak 30 günde tamamladıklarını söyledi.

Gönüllü çalışanlarla, zor koşullarda portreyi tamamladıklarını ifade eden Aydemir, şöyle konuştu:

"Malzeme temini ve her gün zor koşullarda gönüllü çalışanların motivasyonunu sağlamak ise ayrı bir beceri ve özveri gerektirdi. Sıkıntılar sadece bununla kalmadı. Portrenin inşası sırasında soğuyan hava koşulları, dağın tepesinde çadırda kalan ekibi ve bizleri hayli zorladı. Üstelik gece karanlığında çadır şantiyesini basan ayılar ve kurtlar ekibimize büyük bir tehlike oluşturmuş. Netice de her türlü zorluğun üzerinden gelinmiş ve ressam söz verdiğimiz gibi portreyi 30 günde tamamladık."

Aydemir, portrenin boyasının aradan geçen sürede yağmur ve kar suları nedeniyle solması üzerine tamamen kaybolmaması adına 2017 yılında 14 kişilik ekiple 15 günde portrenin geçici olarak yenilendiğini anlattı.

Kalıcı olması için portrenin çelik betonarmeye alınması gerektiğini belirten Aydemir, "Bu portre bilindiği üzere halen dünyadaki en büyük portre olma özelliğinin yanı sıra Amerika'da bulunan Smithsonian Müzesi'nin seçtiği dünyanın 100 ekstrem sanat eserlerinden birisidir" dedi.