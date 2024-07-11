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        Haberler Yaşam 3 bin yıllık olduğuna inanılan abide çınar ağacı, dev cüssesiyle ilgi uyandırıyor

        3 bin yıllık olduğuna inanılan abide çınar ağacı, dev cüssesiyle ilgi uyandırıyor

        Hatay'da 7 buçuk metrelik gövdeye sahip olan ve 3 bin yıllık olduğuna inanılan abide 'Musa Ağacı' yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:00 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:00
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        Dev cüssesiyle ilgi uyandırıyor... 3 bin yıllık!
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        Hatay'ın sahil kesimindeki ilçesi Samandağ'a bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan çınar ağacı, Hazreti Musa tarafından dikildiğine inanıldığı için yöre halkı tarafından 'Musa Ağacı' olarak biliniyor.

        7.5 metre gövde genişliği, 21 metre çevre genişliği ve 7 metre yüksekliği bulunan anıt ağaç, doğal güzelliğiyle ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Almanya'dan Türkiye’ye gelen gurbetçi Süleyman Yol, "Musa Ağacı'nı görmeye geldik, burası çok güzel bir yer. Şehirde her yer sıcak iken burası serin ve rahat, herkesin gelmesini öneririm. Serinlik bakımında rahatlatıcı bir havası var ve insan burada rahatlıyor" dedi.

        Mahalle Sakini Mevlüt Sağır, ağaç hakkındaki rivayeti anlatarak, "Mahallemizde tarihi bir güzelliği var ve insanlar buraya gezmeye geliyor. Rivayete göre, Hazreti Hızır ile Hazreti Musa Samandağ'da buluşmuşlar. Daha sonra Hıdırbey köyünden geçerken, Musa, elindeki asayı yere saplıyor ve aşağıdaki sudan içiyor. Geri döndüğünde asanın yeşerdiğini görüyor. Bu nedenle ağacın adı, halk arasında Musa Ağacı olarak biliniyor. İnanışa göre asa, ab-ı hayat suyunda can bulmuştur. Ağaç, binlerce yılda bugünkü haline gelmiş. Ağacın yanındaki levhada, ağacın gövde çapı 7,50, çevresi 21, yüksekliği ise 7 metre olarak tarif edilmiş" dedi.

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        #musa ağacı
        #Hatay
        #haberler
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