3 bin yıllık olduğuna inanılan abide çınar ağacı, dev cüssesiyle ilgi uyandırıyor

Hatay'ın sahil kesimindeki ilçesi Samandağ'a bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan çınar ağacı, Hazreti Musa tarafından dikildiğine inanıldığı için yöre halkı tarafından 'Musa Ağacı' olarak biliniyor.

7.5 metre gövde genişliği, 21 metre çevre genişliği ve 7 metre yüksekliği bulunan anıt ağaç, doğal güzelliğiyle ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Almanya'dan Türkiye’ye gelen gurbetçi Süleyman Yol, "Musa Ağacı'nı görmeye geldik, burası çok güzel bir yer. Şehirde her yer sıcak iken burası serin ve rahat, herkesin gelmesini öneririm. Serinlik bakımında rahatlatıcı bir havası var ve insan burada rahatlıyor" dedi.