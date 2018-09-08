3 de Febrero - Sol de America karşılaşma önü

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. 3 de Febrero, 09 Eylül 2018 Pazar günü Sol de America takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:30. Maç öncesi 3 de Febrero 11 puanla 5. sırada, Sol de America 7 puanla 10. sırada bulunuyor. 3 de Febrero son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Sol de America son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 465 kodlu maçta; İddaa oynayanlar 3 de Febrero kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.10, Sol de America sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler.

3 de Febrero son hafta oynanan Club Guarani maçında 1-1 berabere kaldı.

Sol de America ise Sportivo Luqueno maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan 3 de Febrero, 4 gol attı ve 7 gol yedi.

Sol de America, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sol de America 3 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ