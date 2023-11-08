Beşiktaş kritik sınavda! Konferans Ligi'nde rakip Bodo/Glimt

Sakatlıkları devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun ise forma giyme ihtimali düşük olarak gözüküyor.

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ABOUBAKAR REKOR KIRABİLİR

Vincent Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.