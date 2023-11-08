Çocukların motosikleti 45 metreden düştü; 1 ölü, 2 yaralı
Konya'da meydana gelen bir kaza dehşete düşürdü. Kentte 13 yaşında olan 3 çocuk motosikletle kaza yaptı. 45 metreden düşen motosikletteki çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğerleri yaralandı
Konya'da yaklaşık 45 metreden düşen motosikletteki Yasin Gök (13) öldü, V.B.G. (13) ve S.İ. (13) yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesinde meydana geldi.
Henüz sürücüsü belirlenemeyen plakasız ve şase numarası kazınmış motosiklet, 45 metreden düştü. Kazada, motosikletteki Yasin Gök, V.B.G. ve S.İ. yaralandı.
YARALILARIN DURUMU KRİTİK
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan V.B.G., Konya Şehir Hastanesi´ne, S.İ. ve Yasin Gök ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Yasin Gök, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Fotoğraflar: İHA