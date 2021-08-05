Covid-19 aşı işlemleri kapsamında 3. doz aşısını olacak vatandaşlar aşıyı ne zaman olacaklarını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz aşıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı

3. DOZ AŞI NE ZAMAN?

Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliğinin son derece önemli olduğunu açıklayan Fahrettin Koca, şuan aktif vakaların yaklaşık %87’sini aşısız vatandaşların oluşturduğuna dikkat çekti.

Aşıların etki alanının ileri yaşta azalmaya başladığını söyleyen Fahrettin Koca, "Aşı programımız ile birlikte aktif vakalar içinde 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın oranı dramatik şekilde azalmıştı. Ancak aşılamanın üzerinden 4-5 ay geçtikten sonra bu yaş gurubunun aktif vakalar içindeki oranı artmaya başladı.

Bunu görür görmez 3. Doz uyarısında bulunduk ve 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın 3. Doz aşılarını olmalarını sağlayan programı başlattık. Bunu bizden daha erken fark eden ve uygulayan olmadı. Ancak hali hazırda bu durumda aşı olması gereken 9 milyona yakın vatandaşımız aşı olmayı bekliyor. Bu vatandaşlarımızı korunmak için bir an evvel 3. Doz aşılarını olmaya davet ediyorum." dedi.