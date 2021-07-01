Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyelerinin salgına dair yapılabileceklerle ilgili fikir alışverişinde bulunduğu Bilim Kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merakla beklene 3. doz aşı ile ilgili son kararı duyurdu.

3. DOZ AŞI TARİHİ BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3. doz aşı ile ilgili "Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından 1 Temmuz) itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz." dedi.