Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya 3 Filistinli gazeteci daha İsrail saldırısında hayatını kaybetti | Dış Haberler

        3 Filistinli gazeteci daha İsrail saldırısında hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistinli 3 gazetecinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 18:40 Güncelleme: 15.09.2025 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 Filistinli gazeteci daha İsrail saldırısında hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli gazetecinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, son İsrail saldırılarında 3 gazetecinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 Ekim 2023'ten beri ölen basın mensuplarının sayısının 251'e ulaştığı kaydedildi.

        Son saldırılarda Şihab Haber Ajansından Muhammed Kuveyfi, El-Manara Medya'da kameraman olarak görev yapan Eymen Heniye ve Filistin News Ağında muhabir İman Zamili'nin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

        Öte yandan sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, gazeteci Kuveyfi, Gazze'deki Nasr Mahallesi'nde evinin çatısında kurulu bir çadıra düzenlenen İsrail bombardımanı sonucu yaşamını yitirdi.

        REKLAM

        Ancak, diğer iki gazetecinin hangi saldırıda yaşamını yitirdiğine ilişkin bilgi alınamadı.

        Açıklamasında gazetecilerin sistematik olarak öldürülmesini en sert ifadelerle kınayan Medya Ofisi, Uluslararası Gazeteciler ve Arap Gazeteciler federasyonları ile tüm gazetecilik kuruluşlarına, Filistinli medya çalışanlarına yönelik İsrail saldırılarını kınama çağrısı yapıldı.

        Açıklamada, "iğrenç ve vahşi" olarak nitelenen bu saldırılardan, İsrail ile ABD yönetiminin yanı sıra İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.

        Uluslararası toplum ve kuruluşlara İsrail'in suçlarını durdurma ve bu suçlardan sorumlu tutularak hesap vermesini sağlama çağrısında da bulunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi