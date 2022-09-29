3 genç hayatını kaybetti! İşte kaza anı!

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, kaza, 27 Eylül´de saat 22.00 sıralarında, Tepe Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi.
KAMYONET KONTROLDEN ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, refüje çarptıktan sonra kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen ve önündeki otomobili sollayan bir başka otomobile çarptı.
8 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi´ne götürüldü.
3 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan Hasan Kemaş (16), Koçali İpek (17) ve Hasan Topdemir (18), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Diğer 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kazada hayatını kaybedenler, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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