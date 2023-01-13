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Samsun'da 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Samsun'da, yakınlarının üç gündür haber alınamadığı Ahmet Rıfkı Ataseven, evinde ölü bulundu. Ataseven'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek

3 gün haber alınamayan kişi ölü bulundu
AA

Samsun'da Ahmet Rıfkı Ataseven'den (67), evinde ölü bulundu.

Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hacı Zülfikar Sokak'ta ikamet eden Ahmet Rıfkı Ataseven'den (67) üç gündür haber alamayan akrabaları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bekar olan ve yalnız yaşayan Ataseven'in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre düşerek başını çarptığı tespit edilen Ataseven'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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