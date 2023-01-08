3 gün sonra evinde ölü bulundu

DHA

Sakarya'da, 3 gündür ulaşılamayan kişi, evinde ölü bulundu.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 194. Sokak'ta 3 katlı bir binanın en üst katında oturan Erol Somoncu'dan (65) 3 gündür haber alamayan arkadaşları 112 Acili aradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK

Çilingirin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler, Somoncu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Somoncu'nun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Bir işletmede güvenlik görevlisi olarak çalışan, vücudunda herhangi bir yara bulunmayan Somoncu'nun ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.