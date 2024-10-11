3. İTÜ Sektör-Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları 22-23 Ekim'de gerçekleşecek

İTÜ Maden Fakültesi, III. Sektör-Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları ile Madencilik Sektörünü Bir Araya Getiriyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi tarafından düzenlenen III. Sektör-Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları, 22-23 Ekim 2024 tarihlerinde İTÜ İhsan Ketin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye madencilik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren bu etkinlik, yenilikçi çözümler ve sürdürülebilirlik temaları üzerine odaklanacak.

Görsel: Hasan Mandal - İTÜ Rektörü

Etkinlik, TETHYS: Trans-Eurasian Gateway ve EIT RawMaterials iş birliğiyle düzenlenirken buluşma, sektördeki en büyük akademi-endüstri iş birliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

REKLAM Etkinlik, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral ve TETHYS-EIT RawMaterials Bölgeler Arası Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Leyla Keser'in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Konuşmalar, Türkiye'nin madencilik sektöründeki stratejik rolü ve üniversite-sektör iş birliğinin önemine odaklanacak. Görsel: Prof. Dr . Mustafa Kumral - Maden Fakültesi Dekanı Sorumlu Madencilik Paneli Çevresel sürdürülebilirlik ve sorumlu madencilik uygulamaları, Dr. Şeref Oğuz'un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek bu panelde tartışılırken, Türkiye'nin en büyük madencilik şirketlerinin temsilcileri, yeşil madencilik ve döngüsel ekonomiyi ele alacaklar.

Etkinlik, akademisyenler ve sektör uzmanlarıyla birebir etkileşim imkânı sunarken öğrenciler, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük madencilik şirketlerinin temsilcileriyle tanışma, projelerini paylaşma ve kariyer planlarını şekillendirme fırsatı bulacak. Bu yıl 50'den fazla firma, kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ve akademik kurumun katılımıyla gerçekleşecek olan III. Sektör-Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları, Türkiye'nin madencilik sektöründe önemli isimleri bir araya getirecek. Avrupa Komisyonu tarafından kurulan ve dünyanın en büyük hammadde tedarik ve madencilik yatırım kuruluşlarından biri olan TETHYS-EIT RawMaterials Interregional Center iş birliği, Avrupa ve Orta Asya arasındaki hammadde tedarikinde güvenli ve sürdürülebilir çözümleri tartışma fırsatı sunacak.