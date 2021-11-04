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3 Kasım MasterChef kim potaya girdi, eleme adayları kimler? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef eleme adayları araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İzleyiciler MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 3 Kasım eleme adayı kim oldu? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

3 Kasım MasterChef kim potaya girdi, eleme adayları kimler? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021’de heyecan dolu lezzet mücadelesi ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. 3 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen 105. bölümde Mavi takım ile Kırmızı takım, bir kez daha karşı karşıya geldi. İkinci dokunulmazlık oyununda aynı takımın iki yarışmacısı, birbirlerine bağlı şekilde sırt sırta tezgahlarda yemek yapmaya çalıştı. Mücadelenin sonunda kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu ve konsey oylaması ile iki eleme adayı çıkardı. İşte son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de bu akşam çok farklı bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Oyun öncesinde şefler, yapılacak yemekleri açıkladı. Bu akşam, menüyü Avrupa geleneksel makarnaları oluşturuyordu. Yapılacak yemekler açıklandıktan sonra takımlarda bu yemekleri yapacak isimler belirlendi. İkişerli grup halinde yarışacak isimler, birbirine bağlı ve sırt sırta yemeklerini yaptı.

İlk grup verilen süre 40 dakika idi. Süre sonunda yapılan tadım sonucunda Emre ve Pelin'in yaptığı yemekler daha başarılı oldu. Bu yüzden Mavi takım oyunda 2-0 öne geçti.

İkinci grup için verilen süre de kırk dakika oldu. Süre bitiminde şefler tadım yaparak kazanan isimleri belirledi. Bu turda kazananlar Araz ve Tahsin oldu. Böylece 4-0 öne geçen Mavi takım, ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmış oldu.

Spaetzle - fideo

Emre - Pelin
Hasan - Dilara

Haluski - Aletria

Araz - Tahsin
Burcu - Sergen

Piimasupp - Zrnovkski

Safanur - Eren
Mert - Aziz

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef 2021’de ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için mücadele etmek zorunda kaldı. Şefler, yarışmacılardan mangalın tek pişirme aracı olarak kullanarak bir yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Süre sonunda yarışmacılar, hazırladıkları tabakları şeflerin beğenisine sundu. Yarışmacıların kusursuz bir tabak çıkarmaya çalıştığı oyunda Sergen, Burcu ve Dilara finale kaldı. Gecenin en iyi yemeği yapan Sergen, dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de on birinci haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan Kırmızı takım oldu. Mavi takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan Eren oldu. Onun potaya gönderdiği Pelin, ilk eleme adayı oldu. Devamında konseyde yapılan oylamada ise adı en çok yazılan Emre, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

MasterChef’te bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanan Sergen, Burcu'yu eleme potasına gönderdi. Ve Burcu, haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Sonrasında ise konseyde oylama yapıldı. İsmi en çok yazılan yarışmacı ise haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

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