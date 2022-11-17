3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulundu!

Tokat'ta edinilen bilgiye göre olay, Tokat merkeze bağlı Eskiköy yakınlarında kan donduran bir olay meydana geldi.
AĞILIN YAKININDA ÖLÜ BULUNDULAR
İHA'da yer alan habere göre köy muhtarı Bahattin Karnak, Aydın Karnak ile Halil Kargı bir ağılın yakınlarında vurulmuş olarak bulundu.
TABANCA İLE VURULMUŞLAR
Otomobillerinin yakınlarında tabanca ile vurulan 3 kişinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ANLAŞMAZLIK OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR
Cenazeler yakınları tarafından cenaze aracından alınarak morga konuldu. İlk belirlemelere göre şahısların kendi aralarında bir anlaşmazlık sonucu birbirlerini vurdukları değerlendiriliyor.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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