Haberler Magazin 3 milyon takipçiye ulaştı! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in son pozuna yorum yağdı!

3 milyon takipçiye ulaştı! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in son pozuna yorum yağdı! A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en gözde isimlerinden biri olan Zehra Güneş, başarılı sporculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz gün Instagram'da 3 milyon takipçiye ulaşan Güneş'in son pozu beğeni yağmuruna tutuldu. Habertürk Giriş: 17.08.2023 - 10:26 Güncelleme: 17.08.2023 - 10:26 facebook

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Şimdilerde CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda forma terleten güzel voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. En son Instagram'da 3 milyon takipçiye ulaşan Güneş teşekkür paylaşımındaki pozlarıyla beğeni toplamıştı.

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Yayınladığı son gönderisine İngilizce "Tüm gözler ödülde" yazan Zehra Güneş paylaşımına ilk paylaştığı anda yanlış olarak "Tüm gözler fiyatta" yazmıştı. Takipçilerinin uyarısı üzerine Güneş, kelime hatasını düzeltti.