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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 saat arayla iki metrobüs kazası

        3 saat arayla iki metrobüs kazası

        Üsküdar ve Beyoğlu'nda sabah saatlerinde metrobüs kazaları meydana geldi. Yaşanan iki ayrı metrobüs kazasında yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 12:51
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        3 saat arayla iki metrobüs kazası
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        İlk kaza Beyoğlu Halıcıoğlu istasyonu yakınlarında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Metrobüs, kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı.

        Metrobüste bulunan yolcular istasyona yürüyerek gitti.

        Saat 08.00 sıralarında ise Üsküdar Altunizade istasyonuna gelen bir metrobüs önünde duran metrobüse çarptı. Kazanın etkisiyle aracın camları kırılırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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