3 stratejik yatırımla dünyaya açılan Çimsa 5 yılda piyasa değerini yaklaşık 7 katına çıkardı

Türkiye’de yerel ayak izini güçlendiren, ardından dünyanın en gelişmiş pazarlarında büyümeyi kendine hedef olarak koyan Çimsa, bugün beyaz çimentoda dünyanın en büyük iki oyuncusundan biri, kalsiyum alüminat çimentoda (CAC) dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri haline geldi ve hedeflerini daha da ileriye taşımayı amaçlıyor.

“Dünyanın Sabancı’sı vizyonu doğrultusunda, yerel bir çimento şirketinden küresel bir yapı malzemeleri oyuncusuna dönüşen Çimsa, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde tamamladığı Mannok satın alımıyla bu yolculukta tarihi bir adım attı. İrlanda ve Birleşik Krallık pazarlarının en etkili oyuncularından Mannok’u bünyesine katarak, gaz beton ve prekast gibi çimento bazlı ürünlerin yanı sıra yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj ürünlerini de portföyüne katan Çimsa, aynı zamanda Sabancı Holding’in bugüne kadarki en büyük yurt dışı satın alımını da gerçekleştirmiş oldu.

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Resim (soldan sağa): - Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun, - Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, - Mannok Holdings CEO'su Dara O'Reilly, - Çimsa CEO’su Umut Zenar

“2024’TE BİR TÜRK ŞİRKETİNİN YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK İŞLEM”

Böylesine bir satın almayla Sabancı Holding tarihine geçmiş olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun, “Bu sadece Sabancı tarihine atılan bir imza değil. Geçtiğimiz aylarda hazırlanan KPMG Birleşme ve Satın Alma Trendleri raporuna göre, bu satın alma aynı zamanda 2024’te bir Türk şirketinin yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük işlem olarak tarihe geçti. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Sabancı, bugüne kadar faaliyet gösterdiği her alanda öncü ve örnek olmayı ilke edinmiş bir topluluk. Bu duruşu, Mannok satın almasıyla da gösterdiğimizi düşünüyoruz” dedi.

Dünyada yaşanan dönüşümün tüm iş kollarını derinden etkilediğini ifade eden Burak Orhun, “Artık dünyadaki rekabetin malzeme odağında şekillendiğini görüyoruz. İleri malzemeye ve malzeme teknolojilerine hakim olmak, artık şirketlerin en öncelikli gündemlerinden biri. Bugün beton, sudan sonra dünyada en çok kullanılan ikinci malzeme. Bu malzemeyi bir günde ikame etmek tabii ki mümkün değil. Ama bizim vizyonumuz; teknolojiyi, inovasyonu kullanarak, sürdürülebilirliği pusula kabul ederek, bu yolculuğa ışık tutmak. Geliştirilen teknolojilerin müşterisi değil, geliştiricisi olmak” ifadelerini kullandı.

Bu vizyonu hayata geçirebilmek için, küresel etkiye sahip olmaları gerektiğinin altını çizen Burak Orhun, “Çimsa, Mannok satın almasıyla, bu yolda tarihi bir adım atmış oldu. Malzeme Teknolojileri Grubu olarak, küreselliği gerçek anlamda içselleştirmiş şirketlerimizle, Dünyanın Sabancı’sı vizyonuna katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu. REKLAM “AMERİKA VE AVRUPA’DA BÜYÜK MONTANLI İLAVE SATIN ALMALAR YAPABİLİRİZ” Bugün Malzeme Teknolojileri Grubu’nun, Sabancı Holding net aktif değeri içerisinde yaklaşık yüzde 14’lük bir paya sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Burak Orhun, “2029 yılı itibarıyla bunu yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Hem bu paya erişebilmek hem de malzeme tarafındaki küresel varlığımızı pekiştirebilmek için, portföyümüzü dönüştürebilecek, stratejimizle uyumlu satın almalar yapmaya devam edeceğiz. Bu satın almalar da büyük montanlı olacaktır. Bunun için de öncelikli olarak Amerika ve Avrupa coğrafyasına bakıyoruz” ifadelerini kullandı. “ABD’DEKİ YATIRIMIMIZI BU YIL İÇERİSİNDE DEVREYE ALACAĞIZ” Çimsa’nın son yıllardaki dönüşümünde, yurt dışı yatırımların çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Çimsa CEO’su Umut Zenar ise, “2021 yılında İspanya Buñol satın almasını tamamlayarak beyaz çimentoda dünyanın sayılı üreticileri arasına girdik. Avrupa’daki bu büyüme adımımızı Amerika coğrafyasına taşımak adına, ABD’de var olan beyaz çimento tesisimize ek olarak, gri çimento öğütme tesisinin inşaatına devam ediyoruz. Bu tesisimizi bu yıl içerisinde devreye alacağız. Son olarak, Mannok’u bünyemize katarak hem ürün hem de coğrafi çeşitlilik anlamında çok önemli bir adım attık. Bu üç yatırımın toplam büyüklüğü yaklaşık 600 milyon dolar. Ancak burada asıl kritik nokta, bu yatırımlarla birlikte Çimsa’nın artık sadece bir çimento ihracatçısı olmaktan çıkıp, dünyanın farklı coğrafyalarında üretim ağı olan küresel ölçekte rekabet eden güçlü bir yapı malzemeleri şirketine dönüşmesi. Bugün İspanya’da beyaz çimentosektörünün lideriyiz. Beyaz çimentoda dünya ikincisi, CAC’da ise dünyada üçüncü sıradayız. Bunlar yalnızca Çimsa için değil, Türkiye’nin yapı malzemeleri sektörü açısından da büyük başarı. Ama küreselleşmeyi yalnızca üretim tesisleri açmakla sınırlı görmüyoruz. 2023 yılında, Avrupa’nın sanayi ve inovasyon üssü Münih’te, Münih Teknik Üniversitesi bünyesinde Sabancı Teknoloji Merkezi’ni açtık. Burada, özel ürünler geliştirirken, müşteri ilişkilerimizi de derinleştiriyoruz. Aynı zamanda Mersin’de ürettiğimiz CAC gibi katma değerli ürünlerimizi, hem Mannok hem de Münih üzerinden yeni pazarlara ulaştırıyoruz” dedi.

REKLAM YALITIM MALZEMELERİ VE PLASTİK AMBALAJ ÜRÜN GAMINA DAHİL OLDU Mannok satın almasının İspanya ve ABD’den sonra, İrlanda ve Birleşik Krallık pazarlarında da Çimsa’ya yeni kapılar açacağını ifade eden Umut Zenar, “Mannok’un yapı malzemeleri ürün grubunun Çimsa portföyüne eklenmesi ve Çimsa’nın mevcut ürünlerinin İrlanda ve Birleşik Krallık pazarlarına açılması, müşteri tabanımızı ve pazar çeşitliliğimizi artırmada kritik bir rol oynayacak. Üstelik burada yalnızca çimentodan bahsetmiyoruz. Mannok, İrlanda ve Birleşik Krallık’ta yapı malzemeleri alanında en geniş ürün yelpazelerinden birine sahip şirketlerden biri. Çimento ve çimento bazlı ürünlerin (gaz beton, prekast, gibi) yanı sıra, yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj üretimiyle de öne çıkıyor. Biz de bu satın almayla birlikte, bu geniş ürün portföyünü Çimsa’nın bünyesine dahil etmiş olduk.. Mannok’un eklenmesiyle birlikte, Çimsa’nın döviz bazlı satışlarının oranı yüzde 70’in üzerine çıkararak uluslararası gelirlerimizin payını daha da artırmış olacağız. Bu satın almamızın ürün ve coğrafi çeşitliliğimize olan katkısını özellikle 2025 yılında çok daha iyi göreceğiz. Dünyanın üç kıtasına yayılan Çimsa tesislerinin arasındaki sinerjiyle, önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir Çimsa göreceğiz” dedi. Fabrika değil, organize sanayi bölgesi Mannok’un bulunduğu bölge itibarıyla da kendine has bir yapısı olduğunu belirten Burak Orhun, “İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık sınırında bir kompleks. Mannok sadece bir tesis değil, adeta malzeme teknolojileri odaklı bir sanayi bölgesi. Tüm alan 4 bin dönüm büyüklüğünde. Yani yaklaşık 600 futbol sahası gibi düşünebilirsiniz. Teknolojik olarak da son derece ileri seviyede” dedi. "Türkiye’de yatırımlarımıza devam edeceğiz" Bunol, ABD ve Mannok adımlarını atarken, Türkiye’de de önemli yatırım kararları aldıklarının altını çizen Umut Zenar, “2024 yılında Mersin’de tamamladığımız yaklaşık 45 milyon dolar CAC yatırımımızla, bu alanda dünyanın en büyük üçüncü üreticisi olduk. Burada daha da büyümek istiyoruz. CAC aslında adında çimento olsa da bir yapı kimyasalı. Çimentodan yapı malzemelerine geçişte bir köprü görevi görüyor. Yaklaşık 32 milyon USD bütçe ayrılan ilave bir yatırımla, bu alandaki kapasitemizi daha da artıracağız. Bu yatırımı da 2026’nın ilk yarısında tamamlamak istiyoruz. Bununla birlikte Mersin’i, CAC’ın dünya başkentlerinden biri yapacağız. Diğer yandan, Eskişehir tesisimizdeki atık ısı ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızda da artık sona geldik. Onları da önümüzdeki dönemde devreye alacağız. Biz küresel bir şirketiz ama Türkiye bizim evimiz. Burada güçlü olmadan, küresel şirket pozisyonumuzu güçlendirmemiz mümkün değil.