3 yaş otizmi nasıl anlaşılır? 0:00 / 0:00

Otizm tanısını uzman bir doktor yapmalıdır. Tanı koyulmadan ayrıntılı bir psikiyatrik değerlendirme yapılmalıdır. Bebeklik döneminde klinik ortamda tanı koymak oldukça zorudur. Peki, 3 Yaş Otizmi Nasıl Anlaşılır?- 3 Yaş Otizm Belirtileri Neler, Tedavisi Nasıl? yazımızda inceledik.

3 Yaş Otizmi Belirtileri

Otistik çocuklarda sosyal becerileri eksiktir. Akranlarının yanında yalnız kalmayı tercih eder.

3 Yaş otizmi belirtileri arasında en sık görülen ismine cevap vermeme olabilir.

Herhangi biri ile göz temasından kaçınırlar. Kucaklanma ve sarılma gibi şeylerden rahatsızlık duyarlar.

Nasıl arkadaşlık kuracağını bilmiyordur ve yaşıtlarının yanında ilgisizdirler.

Başka kişilerle temas kurmaktan kaçınır ve temas kurulmasından rahatsız olurlar. Çevreye karşı ilgileri de oldukça azdır.

Konuşma güçlüğü görülür. Sesleri tek düze çıkarabilirler. Kurdukları cümle yapıları anlamsız olabilir.

Kendi duygularını ve başka kişilerin duygularını anlamakta ve anlatmakta güçlük çeker.

Dil ve konuşma becereleri yaşıtlarına göre düşüktür. Başkalarının dediklerini tekrarlarlar. Zamirleri kullanmakta zorlanır. Örneğin ‘ben’ yerine ‘sen’ der.

Sorulan sorulara uygun olmayan cevaplar verebilirler.

Çok az vücut dilini kullanırlar. Jest ve mimik kullanmazlar. Düz ve vurgusuz bir dil kullanırlar.

Şaka yapma oyununu anlamıyor olabilirler ve şakalar onlarda güldürme etkisi yartamaz, ürükütücü geliyordur.

Tekrarlayan vücut hareketleri vardır. Örneğin ellerini çırpar, ileri geri sallanır ya da dönme hareketini yapar.

Alışkanlıklara bağımlıdır bu yüzden oyuncaklarla her seferinde aynı şekilde oynarlar.

Takıntılı ilgi alanları vardır. Tehlikelere karşı duyarsız davranabilirler. Acıya karşı tepki vermeyebilirler.

Canlı ve cansız varlıkların ayrımını yapamayabilirler fakat cansız varlıklara ilgileri daha fazladır.

3 Yaş Otizmi Nasıl Anlaşılır?

Otizm Spektrum Bozukluğu erken tanı ve tedavisi yapılmazsa bir ömür süren rahatsızlıktır. İlk olarak ailelerin çocuklarını gözlemlemesi gerekir. Yaşıtlarından geri kalan dil kullanımı belirtiler arasındadır. Arkadaşlarına ilgisizse ve sosyal iletişimi düşükse, göz temasından kaçınıp ismine tepkiler vermiyorsa ailelerin çocuklarını dikkatli bir şekilde gözlemlemesi gerekir. Erkek çocuklarda daha kolay anlaşılan belirtiler vardır. Fakat kız çocuklarının otizmi anlaşılması biraz daha zor olabilir. Çünkü kız çocukları otizmi gizlemede daha iyilerdir. Ancak tüm belirtiler aynı şekilde etki eder.Geç kalınmadan uzman bir doktora gösterip gerekli testler yapılmalıdır.

3 Yaş Otizm Tedavisi Var Mı?

Son dönemlerde giderek görülme ihtimali artan 3 Yaş Otizm Tedavisi Var Mı? sorusunu merak ederiz. Her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis edildiğinde önemli ölçüde tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tedavi sürecinde doğru ve uygun tekniğin kullanılması çok önemlidir. Günlük yaşamda hayatı etkileyen belirtileri tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri ile en aza indirgenebilme ihtimali vardır.

3 Yaş Otizm Testi Nasıl Yapılır?

Öncelikle çocuğun karakteristlik özellikleri baz alınarak otizm testi hazırlanması gerekir. İlk adım olarak ailelere çocuğu hakkında doldurması gerek bir test sunulur. Otizm şüphesi olan çocuk uzaman doktorlar tarafından incelenmelidir. 3 farklı test vardır. 18 aya kadar olan çocuklara uygulanan testin adı M-Chat’tir. 4 yaş ve üstü çocuklara ise Otizm Tarama Testi yapılır. Bu testte 40 soru vardır. Çocuğun iletişim becerileri ve sosyal yapısı incelenir. 2 yaş için ise taklit etme, dikkat kontorülü, oyun ve motor hareketleri gözlemlenir.