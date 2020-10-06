3 yaşındaki çocuğun akılalmaz ölümü

AA

Çanakkale'de, bahçede ağabeyiyle oynarken başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Balıkesir'den mevsimlik işçi olarak gelen Esra ve Gökhan Çiğdem çifti, Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde elma bahçesinde iş buldu. Orman İşletme Müdürlüğüne ait terk edilmiş lojmanda kalan çiftin çocukları Gülbeyaz (3) ile Çağlar (9),anne ve babasının çalıştığı elma bahçesinin bulunduğu bölgede oynamaya başladı.

Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle başına taş düşen Gülbeyaz, yaralandı. Ağabeyinin ailesine haber vermesi üzerine küçük kız Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gülbeyaz Çiğdem, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.