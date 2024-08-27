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        Haberler Bilgi Gündem 30 Ağustos bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı cuma günü bankalar çalışıyor mu, kaça kadar açık olacak?

        30 Ağustos bankaların çalışma durumu: 30 Ağustos bankalar açık mı?

        30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil olan Zafer Bayramı'na sayılı günler kala banka işlemleri olan kişiler cuma günü bankaların açık olup olmadığını sorgulamaya başladı. İşte "30 ağustos bankalar tatil mi, açık mı?" sorusunun yanıtı ile 30 Ağustos Cuma 2024 bankaların çalışma durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 23:05 Güncelleme: 27.08.2024 - 23:05
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        Çeşitli etkinlik ve törenlere sahne olacak 30 Ağustos için geri sayım devam ederken o gün içinde banka işlemleri olanlar "30 Ağustos Cuma günü bankalar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. 30 Ağustos'ta bankaların çalışma durumu ve saatleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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        30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

        30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. 1922 yılında Dumlupınar’da Atatürk’ün başkumandanlığında kazanılan taaruzu anmak için bu tarih ulusal bayram olarak kutlanıyor. 30 Ağustos cuma günü resmi tatil olacak.

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        30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar açık olmuyor. Resmi tatil olmasından dolayı bankalar kapalı oluyor.

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