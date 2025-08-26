30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?
30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde büyük bir coşku içinde kutlanacak. Bu önemli gün öncesinde 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığı gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. 30 Ağustos, ilk kez 1924'te Cumhurbaşkanı Atatürk'ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlandığı bilinmektedir. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...
Atatürk'ün başkomutanlığında gerçekleştiği için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da anılan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye genelinde 103. yılında çeşitli törenlerle kutlanacak. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, yarım gün mü? İşte ayrıntılar...
30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk gelmektedir. Yarım gün çalışan kurumlar cumartesi günü tatil sayılacaktır. Ancak mesai yapan özel sektör çalışanları mesai ücretlerini alabilecekler.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu nedenle 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü resmi tatil olacak.
Kamu çalışanları 30 Ağustos günü izinli olacakken bu durum özel sektör için değişiklik gösterecek.