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        Haberler Bilgi Gündem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler açık mı? Yarın noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler açık mı? Yarın noterler çalışıyor mu?

        30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Cuma günü idrak ediliyor. Resmi tatil olarak sayılan Zafer Bayramı'nda noterde resmi işleri olan vatandaşlar noterlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler açık mı, nöbetçi noter var mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:26
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        30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor bu nedenle Cuma günü kamu sektörü ve okullar tatil olacak. Ancak ülkemizde nöbetçi noter sistemi de olduğu için vatandaşlar, Zafer Bayramı'nda noterlerin durumunu merak ediyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler açık mı? İşte, detaylar...

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        30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA NOTERLER AÇIK MI?

        30 Ağustos resmi tatil olarak sayıldığı için noterler dahil tüm kamu kuruluşları kapalı olacak.

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        CUMARTESİ PAZAR NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK OLACAK MI?

        Cuma günü resmi tatilden dolayı noterdeki işlerini halledemeyen vatandaşlar, Cumartesi ve Pazar açık olan nöbetçi noterlere başvurabilir.

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