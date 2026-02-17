30 milyon dolarlık soygun şüphelileri adliyede!
Bakırköy'de sitenin otoparkında 2 araçtan çalındığı belirtilen 30 milyon dolarla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında olaydan 4 gün önce aynı otoparka Jaguar marka bir aracın da sahte plaka ile giriş yapmaya çalıştığı tespit edildi. Sahte plakalı aracın bu olayla ilgisinin olup olmadığı incelenmeye başlandı
Olay 11 Şubat günü Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan ve 24 saat güvenlik bulunan bir sitede meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre sitede yaşayan ve Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal Durmaz, iş yerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca çuvallarla koydu.
CAMLARI KIRARAK PARALARI ALDILAR
Daha sonra 4 kişi araçla siteye girdi ve otoparka indi. Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı. Gece saatlerinde otoparka inen Bilal Durmaz, araçlarının kapı ve camlarının kırık olduğunu ve çuvalların çalındığını fark ederek polise haber verdi. Durmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen polis memurlarına çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi.
OLAY 15 DAKİKADA GERÇEKLEŞTİ
Sitede ve otoparkta inceleme yapan polis, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ihbarı yapan Bilal Durmaz'ın, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlendi. Bakırköy'de yaşayan Bilal Durmaz'ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 3 aydır sitenin otoparkındaki iki aracın bagajında beklettiği öğrenildi. 11 Şubat günü sahte plakalı bir araçla siteye giren şüpheliler, 15 dakika içinde 2 aracın camlarını kırarak bagajdaki 300 kilogram ağırlığındaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kaçtı.
3 İLDE OPERASYON
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından araç içerisindeki paraları çaldığı ve hırsızlık organizasyonunun içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilere operasyon yapıldı. İstanbul, Antalya ve Kocaeli'nde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 adet Ecstacy Hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri 4 gün süren şüpheliler, bugün geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.
SAHTE PLAKALI LÜKS ARAÇ
Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında olaydan 4 gün önce aynı otoparka Jaguar marka bir aracın da sahte plaka ile giriş yapmaya çalıştığı tespit edildi. Bu lüks aracın olayla bağlantısının olup olmadığı araştırılmaya devam ediliyor.