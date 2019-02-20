ABD'nin New York eyaletindeki Fordham Üniversitesi'nde hukuk profesörü John Pfaff, ailesinin çatı katında eski Apple IIe bilgisayarını buldu. Bilgisayarın çalışıp çalışmadığını merak eden Pfaff cihazı hemen evine götürdü.

Apple II serisinin üçüncü modeli olan Apple IIe 1983 yılında piyasaya sürülmüştü. Hukuk profesörü, bilgisayarın en az 30 yıllık olduğunu düşünüyordu.

Profesör, açılacağına pek de ihtimal vermese de denemekten vazgeçmedi. 30 yıllık bilgisayarın çalıştığını gören Pfaff şaşkınlığını gizleyemeyerek durumu Twitter'dan şu cümlelerle paylaştı.

"Aman tanrım! Ailemin çatı katında yıllardır hatta onlarca yıldır yatan bir Apple IIe buldum. Üstelik çalışıyor. Eski bir oyun disketimi taktım ve kayıtlı oyunu yükleyeyim mi diye sordu. Ve yükledi de! En az 30 yıllık olsa gerek... Tekrardan 10 yaşıma döndüm."

John Pfaff'ın attığı tweet viral oldu ve 170 bine yakın beğeni aldı. Pfaff daha sonra kaydedilen Adventureland'dan görüntüler paylaştı ancak oyunda nerede kaldığını hatırlamadığını itiraf etti.

Bilgisayarın içinden çıkan en özel şey ise Pfaff'ın geçtiğimiz yıl vefat eden babasının 1986 yılında yazıp kaydettiği mektup oldu.

Mektupta babası, o sırada kampta olan 11 yaşındaki oğlu John Pfaff için gazetedeki karikatürleri kesip saklama sözü veriyordu. Böylece Pfaff eve dönünce karikatürleri okuyabilecekti. Mektupta ayrıca "Umarım kamptan keyif alıyorsundur. Telefonda konuştuğumuz kamp sorumlularını beğendik. Yoğun ve eğlenceli bir programınız var gibi gözüküyor. Maceralarını duymak için sabırsızlanıyoruz" yazıyordu.

Karşılaştığı mektup karşısında oldukça duygulanan adam, yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. John Pfaff'ın duygulandıran mektubu binlerce beğeni ve yorum aldı.

Apple IIe