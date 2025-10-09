Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 300 yıllık dut ağacında dikkat çeken detay

        300 yıllık dut ağacında dikkat çeken detay

        Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 300 yıllık bir dut ağacında oluşan silüet dikkat çekti. Bahçede yer alan devasa dut ağacının gövdesinde, oturur vaziyetteki insan figürünü andıran doğal oluşum görenleri şaşırttı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 09:47 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        300 yıllık dut ağacında dikkat çeken detay
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 300 yıllık bir dut ağacında oluşan insan silüeti, görenleri hayrete düşürüyor.

        Ağacın gövdesi, yılların etkisiyle derin yarıklarla kaplanırken ortaya çıkan figür, hem mahalle sakinlerinin hem de bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Ağaçta oluşan şekil, yere oturmuş ve aşağıya doğru bakan bir insan silüetini andırıyor.

        REKLAM

        Mahalle sakinleri, bu doğal oluşumun korunması ve tanıtılması gerektiğini düşünüyor.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, doğa tutkunları ve meraklıların da bölgeye ilgisinin artması bekleniyor.

        “GERÇEKTEN ÇOK İLGİNÇ BİR GÖRÜNTÜ”

        Arıtaş Mahalle Muhtarı Halil Bektaş, dut ağacının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, “Bu dut ağacı yaklaşık 300 yıllık. Gövdesinde oluşan yarıkta, sanki bir insan oturmuş ve yere doğru bakıyor gibi bir görüntü var. Gerçekten çok ilginç ve dikkat çekici” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #dut ağacı
        #Erzurum
        #Oltu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!