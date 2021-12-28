31 Aralık’ta PTT açık mı, kaça kadar açık? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında PTT ve kargolar açık mı?

31 Aralık gecesi tüm dünyada yeni bir sene başlayacak. 31 Aralık PTT açık mı, kargo şirketleri çalışıyor mu? sorularının cevapları araştırılıyor. Peki, 31 Aralık PTT ve kargolar açık mı? 31 Aralık PTT ve Kargo kaça kadar çalışıyor?

31 ARALIK PTT, KARGOLAR AÇIK MI?

31 Aralık Cuma günü resmi tatil olmadığı için PTT ve kargo şirketleri normal mesai saatlerine göre çalışmaya devam edecek. PTT, normal mesai saatleri olan 8.30-17.30 saatleri arasında, kargo şirketler ise normal mesai saatleri olan 9.00-17.30/18.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecek.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN?

Resmi Yılbaşı tatili bu sene de her sene olduğu gibi 1 Ocak günü olacak. 31 Aralık Cuma günü ise resmi tatil olmayacak.