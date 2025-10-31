Kanalların 31 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Buna göre, bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 110. bölümü ile nefes kesecek. Peki bugün TV'de başka neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 31 Ekim 2025 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...