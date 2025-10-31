31 Ekim 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?
Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler ''Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?'' sorularına yanıt arıyor. Ulusal kanalların 31 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak 110. bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek. TV8'de ise MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. İşte 31 Ekim 2025 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Kara Murat Ölüm Emri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Güller ve Günahlar
02:45 Poyraz Karayel
04:30 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Veliaht
03:00 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Gece Masalı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aşk ve Gözyaşı
00:20 Kuruluş Orhan
03:00 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kibar Feyzo
21:45 Salur Kazan Zoraki Kahraman
00:00 Salur Kazan Zoraki Kahraman
02:30 Hanım Köylü
04:30 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Cennetin Çocukları
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
00:15 Gönül Dağı
02:40 Cennetin Çocukları
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Ben Onun Annesiyim
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Ben Onun Annesiyim
23:00 Ben Onun Annesiyim
01:30 Ben Leman
03:45 İnadına Aşk
04:30 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
