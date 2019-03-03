2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Buna göre illerde partilerin adayları şöyle:

KAYSERİ



Adalet ve Kalkınma Partisi:

Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti

Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı)



Halkların Demokratik Partisi

Kayseri Büyükşehir: Cevzet Işık



Saadet Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan



Bağımsız Türkiye Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mustafa Kurt



Demokratik Sol Parti

Kayseri Büyükşehir: Hayri Gülsuna



Vatan Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mehmet Canbulan



Türkiye Komünist Partisi

Kayseri Büyükşehir: Medine Özkan



Bağımsız adaylar



Kayseri Büyükşehir: Sait Nazlı, Eylem Sarıoğlu Aslandoğan



DENİZLİ



Adalet ve Kalkınma Partisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)



Halkların Demokratik Partisi

Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım



Saadet Partisi

Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel



Demokrat Parti

Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım



Demokratik Sol Parti

Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı



Vatan Partisi

Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç



Bağımsız Türkiye Partisi

Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan



Türkiye Komünist Partisi

Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ



Bağımsız adaylar

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar



TUNCELİ



Adalet ve Kalkınma Partisi

Tunceli merkez: Gökhan Arasan



Cumhuriyet Halk Partisi

Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın



Halkların Demokratik Partisi

Tunceli merkez: Nurşat Yeşil



Milliyetçi Hareket Partisi

Tunceli merkez: Mücella Saler



Türkiye Komünist Partisi

Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu



Saadet Partisi

Tunceli merkez: Dursun Gök



Bağımsız Türkiye Partisi

Tunceli merkez: Gülsüm Kavak



Vatan Partisi

Tunceli merkez: Ali Kaya



Demokratik Sol Parti

Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın



ADIYAMAN



Adalet ve Kalkınma Partisi

Adıyaman merkez: Süleyman Kılınç



Milliyetçi Hareket Partisi

Adıyaman merkez: Rıfat Erdem



İYİ Parti

Adıyaman merkez: Abdulkadir Kırmızı



Saadet Partisi

Adıyaman merkez: Ahmet Faruk Ünsal



Bağımsız Türkiye Partisi

Adıyaman merkez: Mustafa Doğan



Demokratik Sol Parti

Adıyaman merkez: Ergün Koç



Vatan Partisi

Adıyaman merkez: Arif Doğan



Türkiye Komünist Partisi

Adıyaman merkez: Abdurrahim Kahraman



Bağımsız adaylar

Adıyaman merkez: Ahmet Alagöz, Gafari Koparal, Abdulkadir Tünçmen



EDİRNE



Adalet ve Kalkınma Partisi

Edirne merkez: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Edirne merkez: Recep Gürkan (Millet İttifakı)



Halkların Demokrasi Partisi

Edirne merkez: Menderes Erol



Saadet Partisi

Edirne merkez: Mansur İriş



Demokrat Parti

Edirne merkez: Sibel Barshan



Büyük Birlik Partisi

Edirne merkez: Arif Köroğlu



Bağımsız Türkiye Partisi

Edirne merkez: Hamdi Sedefçi



Demokratik Sol Parti

Edirne merkez: Hayri İdil



Vatan Partisi

Edirne merkez: Cengiz Balcı



İZMİR



Adalet ve Kalkınma Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)



Demokratik Sol Parti

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe



Vatan Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu



Saadet Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç



Bağımsız Türkiye Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Dinç



Türkiye Komünist Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Senem Doruk İnam



Demokrat Parti

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tarcan Ülük



Bağımsız Adaylar

İzmir Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Demir, Ali İhsan Erdenilgen, Yalçın Yanık, Deniz Tütmez



BAYBURT



Adalet ve Kalkınma Partisi

Bayburt merkez: Fatih Yumak



Cumhuriyet Halk Partisi

Bayburt merkez: Kağan Eraslan



Milliyetçi Hareket Partisi

Bayburt merkez: Hükmü Pekmezci



İYİ Parti

Bayburt merkez: Yunus Özyıldırım



Saadet Partisi

Bayburt merkez: Osman Nuri Temür



Bağımsız Türkiye Partisi

Bayburt merkez: Nevriye Zor



Demokratik Sol Parti

Bayburt merkez: Murat Çikot



Türkiye Komünist Partisi

Bayburt merkez: Özgün Can



Bağımsız adaylar

Bayburt merkez: Mehmet Emir



KAHRAMANMARAŞ



Adalet ve Kalkınma Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı)



Saadet Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü



Bağımsız Türkiye Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz



Türkiye Komünist Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Şenyüz



Vatan Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Cafer Sincer



Demokratik Sol Parti

Kahramanmaraş Büyükşehir: Mehmet Kenger



Bağımsız adaylar

Kahramanmaraş Büyükşehir: İrfan Fıstık, Ömer Solak



ARDAHAN



Adalet ve Kalkınma Partisi

Ardahan merkez: Yunus Baydar (Cumhur ittifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Ardahan merkez: Faruk Demir



İYİ Parti

Ardahan merkez: Mete Özdemir



Saadet Partisi

Ardahan merkez: Mustafa Çapan



Türkiye Kominist Partisi

Ardahan merkez: Murat Özdemir



Bağımsız Türkiye Partisi

Ardahan merkez: Erhan Kaya



Demokratik Sol Parti

Ardahan merkez: İmkan Balcı



Vatan Partisi

Ardahan merkez: Özcan Güven



KİLİS



Adalet ve Kalkınma Partisi

Kilis merkez: Mehmet Abdi Bulut



Milliyetçi Hareket Partisi

Kilis merkez: Ömer Yabancı



İYİ Parti

Kilis merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)



Saadet Partisi

Kilis merkez: Şerif Karakurt



Bağımsız Türkiye Partisi

Kilis merkez: Alaiddin Özkar



Demokratik Sol Parti

Kilis merkez: Cafer Gültekin



Türkiye Komünist Partisi

Kilis merkez: İlker Buğday



KIRIKKALE



Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı



Milliyetçi Hareket Partisi

Kırıkkale merkez: Serdar Yarar



İYİ Parti

Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)



Saadet Partisi

Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun



Bağımsız Türkiye Partisi

Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz



Demokratik Sol Parti

Kırıkkale merkez: Güray Topaç



Vatan Partisi

Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen



Büyük Birlik Partisi

Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan



Türkiye Komünist Partisi

Kırıkkale merkez: Ekin Şen



IĞDIR



Cumhuriyet Halk Partisi

Iğdır Merkez: Sözer Sayan



Milliyetçi Hareket Partisi

Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)



Halkların Demokratik Partisi

Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş



Saadet Partisi

Iğdır Merkez: Abdullah Mert



Bağımsız Türkiye Partisi

Iğdır Merkez: Alihaydar Demir



Demokratik Sol Parti

Iğdır Merkez: Fırat Akdağ



Türkiye Komünist Partisi

Iğdır Merkez: Berkay Kemal Önoğlu



KIRŞEHİR



Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci



Cumhuriyet Halk Partisi

Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi

Kırşehir merkez: Onur Köksal



Saadet Partisi

Kırşehir merkez: Yusuf Turan



Bağımsız Türkiye Partisi

Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik



Demokratik Sol Parti

Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer



Vatan Partisi

Kırşehir merkez: İlker Özkamalı



Türkiye Komünist Partisi

Kırşehir merkez: Serap Emir

UŞAK

Adalet ve Kalkınma Partisi

Uşak Merkez: Mehmet Çakın

Cumhuriyet Halk Partisi

Uşak Merkez: Asım Kalelioğlu

Milliyetçi Hareket Partisi

Uşak Merkez: Muhammet Fatih Erdoğan

İYİ Parti

Uşak Merkez: Muhammet Gür

Saadet Partisi

Uşak Merkez:İbrahim Dağgezen

Demokratik Sol Parti

Uşak Merkez:Ali Osman Aşcı

Demokrat Parti

Uşak Merkez: İsmail Topal

Bağımsız Türkiye Partisi

Uşak Merkez: İbrahim Yıldırım

Vatan Partisi

Uşak Merkez: Murat Can Çıray