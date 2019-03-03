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Haberler >GÜNDEM >SON DAKİKA! 31 Mart seçimleri için kesin listeler açıklanıyor! İşte il il belediye başkan adayları

31 Mart'ta adaylığı kesinleşen belediye başkan adayları belli oldu

2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Buna göre il bazında partilerin adayları şöyle oldu...

Giriş: 03.03.2019 - 17:11 | Güncelleme:
HABERTURK.COM / Ajanslar

2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Buna göre illerde partilerin adayları şöyle:

KAYSERİ

Adalet ve Kalkınma Partisi:
Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti
Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi
Kayseri Büyükşehir: Cevzet Işık

Saadet Partisi
Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan

Bağımsız Türkiye Partisi
Kayseri Büyükşehir: Mustafa Kurt

Demokratik Sol Parti
Kayseri Büyükşehir: Hayri Gülsuna

Vatan Partisi
Kayseri Büyükşehir: Mehmet Canbulan

Türkiye Komünist Partisi
Kayseri Büyükşehir: Medine Özkan

Bağımsız adaylar

Kayseri Büyükşehir: Sait Nazlı, Eylem Sarıoğlu Aslandoğan

DENİZLİ

Adalet ve Kalkınma Partisi
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi
Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım

Saadet Partisi
Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel

Demokrat Parti
Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım

Demokratik Sol Parti
Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı

Vatan Partisi
Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç

Bağımsız Türkiye Partisi
Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan

Türkiye Komünist Partisi
Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ

Bağımsız adaylar
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar

TUNCELİ

Adalet ve Kalkınma Partisi
Tunceli merkez: Gökhan Arasan

Cumhuriyet Halk Partisi
Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın

Halkların Demokratik Partisi
Tunceli merkez: Nurşat Yeşil

Milliyetçi Hareket Partisi
Tunceli merkez: Mücella Saler

Türkiye Komünist Partisi
Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu

Saadet Partisi
Tunceli merkez: Dursun Gök

Bağımsız Türkiye Partisi
Tunceli merkez: Gülsüm Kavak

Vatan Partisi
Tunceli merkez: Ali Kaya

Demokratik Sol Parti
Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın
 
ADIYAMAN
 
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adıyaman merkez: Süleyman Kılınç

Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman merkez: Rıfat Erdem

İYİ Parti
Adıyaman merkez: Abdulkadir Kırmızı
 
Saadet Partisi
Adıyaman merkez: Ahmet Faruk Ünsal
 
Bağımsız Türkiye Partisi
Adıyaman merkez: Mustafa Doğan

Demokratik Sol Parti
Adıyaman merkez: Ergün Koç

Vatan Partisi
Adıyaman merkez: Arif Doğan

Türkiye Komünist Partisi
Adıyaman merkez: Abdurrahim Kahraman

Bağımsız adaylar
Adıyaman merkez: Ahmet Alagöz, Gafari Koparal, Abdulkadir Tünçmen

EDİRNE

Adalet ve Kalkınma Partisi
Edirne merkez: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi
Edirne merkez: Recep Gürkan (Millet İttifakı)

Halkların Demokrasi Partisi
Edirne merkez: Menderes Erol

Saadet Partisi
Edirne merkez: Mansur İriş

Demokrat Parti
Edirne merkez: Sibel Barshan

Büyük Birlik Partisi
Edirne merkez: Arif Köroğlu

Bağımsız Türkiye Partisi
Edirne merkez: Hamdi Sedefçi

Demokratik Sol Parti
Edirne merkez: Hayri İdil

Vatan Partisi
Edirne merkez: Cengiz Balcı

İZMİR

Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)

Demokratik Sol Parti
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe

Vatan Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu

Saadet Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç

Bağımsız Türkiye Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Dinç

Türkiye Komünist Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Senem Doruk İnam

Demokrat Parti
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tarcan Ülük

Bağımsız Adaylar
İzmir Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Demir, Ali İhsan Erdenilgen, Yalçın Yanık, Deniz Tütmez

BAYBURT

Adalet ve Kalkınma Partisi
Bayburt merkez: Fatih Yumak

Cumhuriyet Halk Partisi
Bayburt merkez: Kağan Eraslan

Milliyetçi Hareket Partisi
Bayburt merkez: Hükmü Pekmezci

İYİ Parti
Bayburt merkez: Yunus Özyıldırım

Saadet Partisi
Bayburt merkez: Osman Nuri Temür

Bağımsız Türkiye Partisi
Bayburt merkez: Nevriye Zor

Demokratik Sol Parti
Bayburt merkez: Murat Çikot

Türkiye Komünist Partisi
Bayburt merkez: Özgün Can

Bağımsız adaylar
Bayburt merkez: Mehmet Emir

KAHRAMANMARAŞ

Adalet ve Kalkınma Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı)

Saadet Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü

Bağımsız Türkiye Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz

Türkiye Komünist Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Şenyüz

Vatan Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Cafer Sincer

Demokratik Sol Parti
Kahramanmaraş Büyükşehir: Mehmet Kenger

Bağımsız adaylar
Kahramanmaraş Büyükşehir: İrfan Fıstık, Ömer Solak

ARDAHAN

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ardahan merkez: Yunus Baydar (Cumhur ittifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi
Ardahan merkez: Faruk Demir

İYİ Parti
Ardahan merkez: Mete Özdemir

Saadet Partisi
Ardahan merkez: Mustafa Çapan

Türkiye Kominist Partisi
Ardahan merkez: Murat Özdemir

Bağımsız Türkiye Partisi
Ardahan merkez: Erhan Kaya

Demokratik Sol Parti
Ardahan merkez: İmkan Balcı

Vatan Partisi
Ardahan merkez: Özcan Güven

KİLİS

Adalet ve Kalkınma Partisi
Kilis merkez: Mehmet Abdi Bulut

Milliyetçi Hareket Partisi
Kilis merkez: Ömer Yabancı

İYİ Parti
Kilis merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)

Saadet Partisi
Kilis merkez: Şerif Karakurt

Bağımsız Türkiye Partisi
Kilis merkez: Alaiddin Özkar

Demokratik Sol Parti
Kilis merkez: Cafer Gültekin

Türkiye Komünist Partisi
Kilis merkez: İlker Buğday

KIRIKKALE

Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı

Milliyetçi Hareket Partisi
Kırıkkale merkez: Serdar Yarar

İYİ Parti
Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)

Saadet Partisi
Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun

Bağımsız Türkiye Partisi
Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz

Demokratik Sol Parti
Kırıkkale merkez: Güray Topaç

Vatan Partisi
Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen

Büyük Birlik Partisi
Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan

Türkiye Komünist Partisi
Kırıkkale merkez: Ekin Şen

IĞDIR

Cumhuriyet Halk Partisi
Iğdır Merkez: Sözer Sayan

Milliyetçi Hareket Partisi
Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi
Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş

Saadet Partisi
Iğdır Merkez: Abdullah Mert

Bağımsız Türkiye Partisi
Iğdır Merkez: Alihaydar Demir

Demokratik Sol Parti
Iğdır Merkez: Fırat Akdağ

Türkiye Komünist Partisi
Iğdır Merkez: Berkay Kemal Önoğlu

KIRŞEHİR

Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci

Cumhuriyet Halk Partisi
Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi
Kırşehir merkez: Onur Köksal

Saadet Partisi
Kırşehir merkez: Yusuf Turan

Bağımsız Türkiye Partisi
Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik

Demokratik Sol Parti
Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer

Vatan Partisi
Kırşehir merkez: İlker Özkamalı

Türkiye Komünist Partisi
Kırşehir merkez: Serap Emir

UŞAK

Adalet ve Kalkınma Partisi
Uşak Merkez: Mehmet Çakın

Cumhuriyet Halk Partisi
Uşak Merkez: Asım Kalelioğlu

Milliyetçi Hareket Partisi
Uşak Merkez: Muhammet Fatih Erdoğan

İYİ Parti
Uşak Merkez: Muhammet Gür

Saadet Partisi
Uşak Merkez:İbrahim Dağgezen

Demokratik Sol Parti
Uşak Merkez:Ali Osman Aşcı

Demokrat Parti
Uşak Merkez: İsmail Topal

Bağımsız Türkiye Partisi
Uşak Merkez: İbrahim Yıldırım

Vatan Partisi
Uşak Merkez: Murat Can Çıray

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