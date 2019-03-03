- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Buna göre illerde partilerin adayları şöyle:
KAYSERİ
Adalet ve Kalkınma Partisi:
Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Kayseri Büyükşehir: Cevzet Işık
Saadet Partisi
Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan
Bağımsız Türkiye Partisi
Kayseri Büyükşehir: Mustafa Kurt
Demokratik Sol Parti
Kayseri Büyükşehir: Hayri Gülsuna
Vatan Partisi
Kayseri Büyükşehir: Mehmet Canbulan
Türkiye Komünist Partisi
Kayseri Büyükşehir: Medine Özkan
Bağımsız adaylar
Kayseri Büyükşehir: Sait Nazlı, Eylem Sarıoğlu Aslandoğan
DENİZLİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım
Saadet Partisi
Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel
Demokrat Parti
Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım
Demokratik Sol Parti
Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı
Vatan Partisi
Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç
Bağımsız Türkiye Partisi
Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan
Türkiye Komünist Partisi
Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ
Bağımsız adaylar
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar
TUNCELİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tunceli merkez: Gökhan Arasan
Cumhuriyet Halk Partisi
Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın
Halkların Demokratik Partisi
Tunceli merkez: Nurşat Yeşil
Milliyetçi Hareket Partisi
Tunceli merkez: Mücella Saler
Türkiye Komünist Partisi
Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu
Saadet Partisi
Tunceli merkez: Dursun Gök
Bağımsız Türkiye Partisi
Tunceli merkez: Gülsüm Kavak
Vatan Partisi
Tunceli merkez: Ali Kaya
Demokratik Sol Parti
Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın
ADIYAMAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adıyaman merkez: Süleyman Kılınç
Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman merkez: Rıfat Erdem
İYİ Parti
Adıyaman merkez: Abdulkadir Kırmızı
Saadet Partisi
Adıyaman merkez: Ahmet Faruk Ünsal
Bağımsız Türkiye Partisi
Adıyaman merkez: Mustafa Doğan
Demokratik Sol Parti
Adıyaman merkez: Ergün Koç
Vatan Partisi
Adıyaman merkez: Arif Doğan
Türkiye Komünist Partisi
Adıyaman merkez: Abdurrahim Kahraman
Bağımsız adaylar
Adıyaman merkez: Ahmet Alagöz, Gafari Koparal, Abdulkadir Tünçmen
EDİRNE
Adalet ve Kalkınma Partisi
Edirne merkez: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Edirne merkez: Recep Gürkan (Millet İttifakı)
Halkların Demokrasi Partisi
Edirne merkez: Menderes Erol
Saadet Partisi
Edirne merkez: Mansur İriş
Demokrat Parti
Edirne merkez: Sibel Barshan
Büyük Birlik Partisi
Edirne merkez: Arif Köroğlu
Bağımsız Türkiye Partisi
Edirne merkez: Hamdi Sedefçi
Demokratik Sol Parti
Edirne merkez: Hayri İdil
Vatan Partisi
Edirne merkez: Cengiz Balcı
İZMİR
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)
Demokratik Sol Parti
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe
Vatan Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu
Saadet Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç
Bağımsız Türkiye Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Dinç
Türkiye Komünist Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Senem Doruk İnam
Demokrat Parti
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tarcan Ülük
Bağımsız Adaylar
İzmir Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Demir, Ali İhsan Erdenilgen, Yalçın Yanık, Deniz Tütmez
BAYBURT
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bayburt merkez: Fatih Yumak
Cumhuriyet Halk Partisi
Bayburt merkez: Kağan Eraslan
Milliyetçi Hareket Partisi
Bayburt merkez: Hükmü Pekmezci
İYİ Parti
Bayburt merkez: Yunus Özyıldırım
Saadet Partisi
Bayburt merkez: Osman Nuri Temür
Bağımsız Türkiye Partisi
Bayburt merkez: Nevriye Zor
Demokratik Sol Parti
Bayburt merkez: Murat Çikot
Türkiye Komünist Partisi
Bayburt merkez: Özgün Can
Bağımsız adaylar
Bayburt merkez: Mehmet Emir
KAHRAMANMARAŞ
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü
Bağımsız Türkiye Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz
Türkiye Komünist Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Şenyüz
Vatan Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Cafer Sincer
Demokratik Sol Parti
Kahramanmaraş Büyükşehir: Mehmet Kenger
Bağımsız adaylar
Kahramanmaraş Büyükşehir: İrfan Fıstık, Ömer Solak
ARDAHAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ardahan merkez: Yunus Baydar (Cumhur ittifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Ardahan merkez: Faruk Demir
İYİ Parti
Ardahan merkez: Mete Özdemir
Saadet Partisi
Ardahan merkez: Mustafa Çapan
Türkiye Kominist Partisi
Ardahan merkez: Murat Özdemir
Bağımsız Türkiye Partisi
Ardahan merkez: Erhan Kaya
Demokratik Sol Parti
Ardahan merkez: İmkan Balcı
Vatan Partisi
Ardahan merkez: Özcan Güven
KİLİS
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kilis merkez: Mehmet Abdi Bulut
Milliyetçi Hareket Partisi
Kilis merkez: Ömer Yabancı
İYİ Parti
Kilis merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kilis merkez: Şerif Karakurt
Bağımsız Türkiye Partisi
Kilis merkez: Alaiddin Özkar
Demokratik Sol Parti
Kilis merkez: Cafer Gültekin
Türkiye Komünist Partisi
Kilis merkez: İlker Buğday
KIRIKKALE
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırıkkale merkez: Serdar Yarar
İYİ Parti
Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun
Bağımsız Türkiye Partisi
Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz
Demokratik Sol Parti
Kırıkkale merkez: Güray Topaç
Vatan Partisi
Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen
Büyük Birlik Partisi
Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan
Türkiye Komünist Partisi
Kırıkkale merkez: Ekin Şen
IĞDIR
Cumhuriyet Halk Partisi
Iğdır Merkez: Sözer Sayan
Milliyetçi Hareket Partisi
Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş
Saadet Partisi
Iğdır Merkez: Abdullah Mert
Bağımsız Türkiye Partisi
Iğdır Merkez: Alihaydar Demir
Demokratik Sol Parti
Iğdır Merkez: Fırat Akdağ
Türkiye Komünist Partisi
Iğdır Merkez: Berkay Kemal Önoğlu
KIRŞEHİR
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci
Cumhuriyet Halk Partisi
Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırşehir merkez: Onur Köksal
Saadet Partisi
Kırşehir merkez: Yusuf Turan
Bağımsız Türkiye Partisi
Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik
Demokratik Sol Parti
Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer
Vatan Partisi
Kırşehir merkez: İlker Özkamalı
Türkiye Komünist Partisi
Kırşehir merkez: Serap Emir
UŞAK
Adalet ve Kalkınma Partisi
Uşak Merkez: Mehmet Çakın
Cumhuriyet Halk Partisi
Uşak Merkez: Asım Kalelioğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Uşak Merkez: Muhammet Fatih Erdoğan
İYİ Parti
Uşak Merkez: Muhammet Gür
Saadet Partisi
Uşak Merkez:İbrahim Dağgezen
Demokratik Sol Parti
Uşak Merkez:Ali Osman Aşcı
Demokrat Parti
Uşak Merkez: İsmail Topal
Bağımsız Türkiye Partisi
Uşak Merkez: İbrahim Yıldırım
Vatan Partisi
Uşak Merkez: Murat Can Çıray
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.