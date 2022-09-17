Mucize! 320 gram doğmuştu...

İzmir’de gerçekleşen doğum sonrası Çakır, 320 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Minik bebek, doğduğu hastaneden tam İzmir’deki teşekküllü bir hastaneye sevk edildi. Burada 5 ay boyunca kuvözde tedavi gören minik bebek, tedavisinin sonunda 2 bin 500 gramlık ağırlığa ulaşarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

CANLANDIRMAYLA HAYATA TUTUNDU

320 gram doğum ağırlığının çok sık karşılaşılan bir durum olmadığını söyleyen Neonatoloji Uzmanı Burçin İşcan, minik bebeği ilk gördüğü an çok heyecanlandığını ifade ederek, “Bu bebek, meslek hayatımda karşılaştığım en düşük doğum ağırlığına sahip bebekti. Türkiye’de ve dünyada örnekleri var ama çok sık karşılaşılan bir durum değil. İlk doğduğunda kalp atımları zayıf olduğu için canlandırmayla hayata tutundu. Bu süreç çok kolay olmadı. 5 ay boyunca yoğun bir tedavi uygulandı. Şu an 2 bin 500 gram ağırlığa ulaştı ve normal bir bebek olarak taburcu ediyoruz” dedi.

Bebeğin 5 ay boyunca kuvözde tedavi edildiğini anlatan İşcan, “Organ gelişimleri yeterli olmadığı için destek tedaviler gerekti. Çakır bebek, dünyadaki sayılı bebeklerden. Bu ağırlıkta doğup hayata tutunabilen örnekler var ama bunlar bir elin parmaklarını geçmez. Şuan tüm organ fonksiyonları gelişmiş durumda, annesinin kucağında ve eve gitmeye hazır” diye konuştu.