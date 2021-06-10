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'2017 yılından bu yana 320 sürdürülebilirlik projesini hayata geçirdik'

Mey|Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, Birleşmiş Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, 2017 yılından bu yana 320 sürdürülebilirlik projesini hayata geçirdiklerini söyledi

'2017 yılından bu yana 320 sürdürülebilirlik projesini hayata geçirdik'
HABERTURK.COM

İlk Sürdürülebilirlik Performans Raporu’nu yayınlayan Mey|Diageo, Birleşmiş Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, 2017 yılından bu yana 320 sürdürülebilirlik projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Mey|Diageo Genel Müdürü Levent Kömür ve Mey|Diageo Tedarik Zinciri Direktörü konuyla ilgili online toplantı düzenledi.

Mey|Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, sürdürülebilirliğin iklim değişikliği sorununa cevap vermenin çok ötesinde; bir büyüme, üretim, tüketim ve risk yönetimi modeli olduğunu ifade etti. Kömür, “Tarıma dayalı endüstrinin bir temsilcisi ve hem çiftçi hem de sanayici olan bir şirket olarak sürdürülebilir ekonomiye inanıyoruz. Bunun tarım, ticaret, istihdam ve kültür alanlarında daha ileri safhalara taşınması için projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz. 2017 yılından bu yana, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda 320 sürdürülebilirlik projesini hayata geçirmiş olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarına liderlik eden Mey|Diageo Tedarik Zinciri Direktörü Kürşat Apan ise “Projelerimiz, iletişim faaliyetlerimiz, içinde yer aldığımız inisiyatifler, kamu otoriteleri ve müşterilerimizle yürüttüğümüz ilişkilerimizin temelinde geleceğimizi ve gezegenimizi korumak yer alıyor.” diye konuştu.

Toplantıda verilen bilgiye göre Mey|Diageo’nun 2007 yılına göre toplam karbondioksit emisyonu yüzde 74, bir litre ürün üretebilmek için kullanılan su miktarı yüzde 45, toprağa giden atık miktarı ise yüzde 99,9 azaltıldı. Geri dönüştürülmüş ambalaj malzemesi miktarı yüzde 25,9 artırıldı. 2009 yılına göre ürünlerde kullanılan ambalaj ağırlığı yüzde 5,47 azaltıldı. Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi kullanım oranı yüzde 99,9’a çıkarıldı. Kullanılan kâğıt ve kartonun yüzde 100’ü endüstriyel ağaçlardan sağlandı. Merkez ofis dahil olmak üzere 8 ana lokasyon “Toprağa Sıfır Atık” derecesine ulaştı.

Şirket 2030’a kadar üretim sürecinde kullandığı suyu yüzde 30 azaltmayı, 2026’ya kadar su kıtlığı olan bölgelerde kullandığından daha fazlasını yerine koymayı, değer zincirinde atığı ortadan kaldırmayı, daha dürüst ve adil bir dünya için katkıda bulunmayı hedefliyor.

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