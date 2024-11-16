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        Haberler Kültür-Sanat 35. Ankara Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

        35. Ankara Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

        Bu yıl 35'incisi düzenlenen Ankara Film Festivali'nde ödüller sahiplerine verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 10:03 Güncelleme: 16.11.2024 - 10:26
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        Ankara Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destekleriyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 35. Ankara Film Festivali'nin kapanış töreni Şinasi Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

        Kapanış programında belgesel, kısa ve uzun film dallarında ödüle layık görülenler açıklandı, ödülleri verildi.

        Bir Orkestranın İzinde belgeseli, VEKAM Özel Ödülü'ne layık bulundu. Ulusal Belgesel Film Yarışması Jüri Özel Ödülü, Zamanın Kıyısında Sınav; En İyi Belgesel Ödülü ise Sürgün Asla Bitmez adlı yapımların oldu.

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        Ulusal Kısa Film Yarışması Jüri Özel Ödülü'ne, Görüşürüz Kaplumbağa ve Günaydın Anne filmleri layık görüldü. En İyi Kısa Film Ödülünü ise Mori adlı film aldı.

        Ulusal Uzun Film Yarışması SİYAD En İyi Film Ödülü için Büyük Kuşatma filmi seçildi.

        Ulusal Uzun Film Yarışması SİYAD En İyi Film Ödülü için Büyük Kuşatma filmi seçildi.
        Ulusal Uzun Film Yarışması SİYAD En İyi Film Ödülü için Büyük Kuşatma filmi seçildi.

        Matteo Cocco'nun Gecenin Kıyısı filmiyle En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü aldığı gecede, Eyyüp Zana Ekinci Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmiyle En İyi Kurgu, Ahmet Kenan Bilgiç Hakkı filmiyle En İyi Özgün Müzik, Natali Yeres de Büyük Kuşatma filmiyle En İyi Sanat Yönetmeni ödülünün sahibi oldu.

        Eyyüp Zana Ekinci Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmiyle En İyi Kurgu ödülünü aldı.
        Eyyüp Zana Ekinci Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmiyle En İyi Kurgu ödülünü aldı.
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        Ölü Mevsim'deki rolüyle Serkan Ercan, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, aynı filmdeki rolüyle Ece Yaşar da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi.

        En iyi Erkek Oyuncu ödülünü Büyük Kuşatma'daki performansıyla Alp Öyken alırken, Serpil Gül de Döngü filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

        Alp Öyken ödülünü jüri üyesi oyuncu Burcu Biricik'in elinden aldı.
        Alp Öyken ödülünü jüri üyesi oyuncu Burcu Biricik'in elinden aldı.

        Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü, Döngü filmiyle Erkan Tahhuşoğlu'na, En İyi Yönetmen ödülü ise Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmiyle Murat Fıratoğlu'na verildi.

        En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Serpil Gül, ödülünü oyuncu Serkan Keskin'in elinden aldı.
        En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Serpil Gül, ödülünü oyuncu Serkan Keskin'in elinden aldı.

        Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü, Ölü Mevsim filmiyle Doğuş Algün'ün oldu.

        35. Ankara Film Festivali'nde İnci Demirkol En İyi Film Ödülü'ne Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmi layık görüldü.

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        #35. Ankara Film Festivali
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