360 kişilik korodan karantina türküsü

Karantina sürecinde yayınladıkları Gemiler Giresun’e ve Fix You sanal koro şarkılarıyla Koronavirüs gündemine umut ve neşe katan topluluk, bu mutluluğu daha çok insanla paylaşmak için yola çıktı ve #MüzikEveSığar projesini başlattı.

Proje kapsamında katılımcılar, düzenlemesi Can Aksel Akın’a ait 'Dere Kenarında Taş Ben Olaydım' türküsüne eşlik ettikleri videoları Chromas’a gönderdi. Şef Başak Doğan’ın birleştirdiği video, 21 Nisan’da topluluğun YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Prömiyerini takip eden ilk üç saatte binlerce kez görüntülenen video, izleyicileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Projeye Amerika, Danimarka, Avusturya, Yunanistan, İngiltere, Almanya, Hollanda, Litvanya, Azerbaycan, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Türkiye dahil olmak üzere 14 farklı ülke ve 61 farklı şehirden 360 katılımcı video gönderdi. Chromas koristleri, Türkiye’nin 42 şehrinden seslerin bir araya geldiği #MüzikEveSığar projesini “Evlerimizde güvendeyken beraber şarkı söyleyebilmek, tarif edilemez bir deneyimdi. Sanal koro videolarımızın ardından aldığımız yüzlerce mesaj sayesinde müziğimizin herkese çok iyi geldiğini fark ettik ve bu birliktelik hissini daha çok insanla paylaşmaya karar verdik” sözleriyle anlattı.

Koro şefi Başak Doğan, “Bu hassas süreçte beraber üretmeye ve şarkı söylemeye devam etmek, bizim için kaçınılmazdı. Evlerimizde kaldığımız günlerde müziğimizin fiziksel sınırlarını aşabildiğini keşfettik ve bize umut veren bu deneyimi daha çok insanla paylaşmak için başlattığımız #MüzikEveSığar projesi ile tüm katılımcılarından ve dinleyenlerinden çok güzel mesajlar aldık. 360 eşsiz sesi evlerindeyken bir arada duyabilmemizi, birliktelik hissini tüm dünyayla paylaşabilmemizi sağlayan bu projeyi başlattığımız için çok mutluyuz” diyerek heyecanını paylaştı.