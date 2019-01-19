3600 ek gösterge öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri için ne zaman gelecek? 3600 ek gösterge için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün 3600 ek gösterge çalışmalarındaki son durumla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk'un 3600 ek gösterge açıklamaları haberimizde.
“3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”
Bakan Selçuk, öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile idari hizmetlerde çalışanların merak ettiği 3600 ek gösterge konusuna da değindi. Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da önceki gün yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge çalışmasının devam ettiğini açıklamıştı. Memursen Başkanı Ali Yalçın ise en büyük memur sendikası olarak kendilerinin de çalışmalara dahil edilmesini, daha sonra yeniden değişiklik yapmaya ihtiyaç duyulmayacak şekilde, beklenti içindeki tüm kesimleri kapsayacak düzenleme yapılmasını talep etti. Yalçın, konuyla ilgili taleplerini mektupla da Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara iletti.
İBRAHİM KALIN, "3600 TEK PAKET OLACAK" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, salı günü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Çalışma yürütülüyor. Henüz bir tarih yok. Tek paket olacak" demişti.
Memur-Sen de 3600 ek gösterge konusunda sadece 4 farklı meslek grubunu değil, tüm kamu görevlilerini içine alacak, kapsayıcı, eşitleyici ve adaletli bir çalışmasının ivedilikle yapılması gerektiğini bildirmişti.
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