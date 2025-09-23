Habertürk
        Haberler Spor Basketbol 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın basın toplantısı yapıldı - Basketbol Haberleri

        38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın basın toplantısı yapıldı

        Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın basın toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 11:53 Güncelleme: 23.09.2025 - 11:53
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın basın toplantısı yapıldı
        Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in başantrenörler ve kaptanları, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında ilk sözü alan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "İki takımı da bu maçı oynamayı hak ettikleri için tebrik ediyorum. Bu büyük bir onur. Sezon başı zorluklarının ve rakibimizin gücünün farkındayız. Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Melih Mahmutoğlu da "İki takım için de bu kupayı oynamak güzel bir his. Geçen sene finallerde hep karşılaştık. Performanslarını tebrik ediyorum. İki takım da kupayı almak istiyor. Beşiktaş'a ve ligdeki takımlara başarılar diliyorum." dedi.

        Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko ile finallerde karşılaştıklarını belirterek, "İki takımı finale kaldığı için kutluyorum. Bu sene Fenerbahçe'yle 3. kez final oynuyoruz. Finale kaldığımız için mutluyum. Finale kalmak bizim için bir savaş. Tek maçla bir kupa almak çok zor ve önemli. Aynı zamanda Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'ndeki başarıları için tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

        Siyah-beyazlı takımın kaptanı Yiğit Arslan ise şunları kaydetti:

        "Kısa bir süre önce tüm ülkemizi mutlu eden milli takımı tebrik ediyorum. Böyle bir şey olacağı belliydi. Önemli bir takıma karşı güzel bir final mücadelesi olacak. Geçen seneki başarılarımızdan dolayı bu maçı oynamaya hak kazandık. Kupayı kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Maça taraftarlarımızı bekliyoruz."

