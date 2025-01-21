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        Haberler Dünyadan 39 yaşındaki oyuncu Francisco San Martin evinde ölü bulundu - magazin haberleri

        39 yaşındaki oyuncu Francisco San Martin evinde ölü bulundu

        Dizi oyuncusu Francisco San Martin, Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. 39 yaşındaki oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, yetkililer intihar olasılığını değerlendiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 15:48 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:48
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        39 yaşındaki oyuncu evinde ölü bulundu
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        'Days Of Our Lives' adlı diziyle tanınan oyuncu Francisco San Martin, 39 yaşında hayatını kaybetti.

        Dizide, Dario Hernandez rolüyle bilinen oyuncu, geçen hafta Los Angeles'taki evinde polis tarafından ölü olarak bulundu.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer, oyuncunun intihar ettiği olasılığı üzerinde duruyor.

        San Martin, ilk olarak 2011'de 'Days Of Our Lives' dizisinde küçük bir hırsızı canlandırdı. Daha sonra canlandırdığı karakter, bir iş için Arjantin'e taşındı

        San Martin, ayrıca 2017'de 'The Bold And The Beautiful'da rol aldı.

        2017'de 'Jane The Virgin'de emlak yöneticisi Fabian Regalo del Cielo rolünü canlandıran oyuncu, Michael Douglas ve Matt Damon'ın başrol oynadığı Steven Soderbergh filmi 'Behind The Candelabra'da küçük bir rol de üstlendi.

        İspanya'nın Mallorca kentinde doğup Montana'da büyüyen San Martin, oyunculuk kariyerine ABD'de yaşarken çocuk tiyatrosunda başladı.

        Gençlik döneminde ailesiyle birlikte İspanya'ya dönen oyuncu, önce model olarak çalışmaya ve ardından oyunculuk dersleri almaya başladı.

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        #Francisco San Martin
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        #ölüm
        #intihar
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