39 yaşındaki oyuncu Francisco San Martin evinde ölü bulundu

'Days Of Our Lives' adlı diziyle tanınan oyuncu Francisco San Martin, 39 yaşında hayatını kaybetti.

Dizide, Dario Hernandez rolüyle bilinen oyuncu, geçen hafta Los Angeles'taki evinde polis tarafından ölü olarak bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer, oyuncunun intihar ettiği olasılığı üzerinde duruyor.

San Martin, ilk olarak 2011'de 'Days Of Our Lives' dizisinde küçük bir hırsızı canlandırdı. Daha sonra canlandırdığı karakter, bir iş için Arjantin'e taşındı

San Martin, ayrıca 2017'de 'The Bold And The Beautiful'da rol aldı.

2017'de 'Jane The Virgin'de emlak yöneticisi Fabian Regalo del Cielo rolünü canlandıran oyuncu, Michael Douglas ve Matt Damon'ın başrol oynadığı Steven Soderbergh filmi 'Behind The Candelabra'da küçük bir rol de üstlendi.

İspanya'nın Mallorca kentinde doğup Montana'da büyüyen San Martin, oyunculuk kariyerine ABD'de yaşarken çocuk tiyatrosunda başladı.

Gençlik döneminde ailesiyle birlikte İspanya'ya dönen oyuncu, önce model olarak çalışmaya ve ardından oyunculuk dersleri almaya başladı.