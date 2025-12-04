Habertürk
        Haberler Bilgi Spor 4 ARALIK 2025 MAÇ PROGRAMI || Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye Kupası, İtalya Kupası ve Premier Lig’de günün maçları!

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 4 Aralık 2025 maç programı

        4 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Bugün Ziraat Türkiye Kupası, İtalya Kupası ve İngiltere Premier Lig'de birbirinden kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Türkiye'nin en önemli kupa organizasyonlarından olan ZTK'da 4. eleme turu, bugün oynanacak 6 maç ile sona erecek. Ardından grup aşamasına yükselecek takımlar belli olacak. Premier Lig'de Manchester United ile West Ham United karşı karşıya gelecek. İtalya Kupası'nda ise son 16 turu heyecanı yaşanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Aralık Perşembe günün maçları ve başlangıç saatleri!

        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 10:52 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:52
        Yerli ve yabancı liglerde her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Bu sebeple futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt arıyor. 4 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu bugün oynanacak 6 maçla sona erecek. Türkiye Kupası maçlarının yanı sıra Premier Lig ve İtalya Kupası'nda kritik mücadeleler yapılacak. İşte 4 Aralık Perşembe günün maçları ve canlı yayın kanalları...

        4 ARALIK 2025 MAÇ PROGRAMI

        Ziraat Türkiye Kupası - 4. Tur

        13:00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (A Spor)

        13:30 Boluspor-Kahta 02 Spor (A Spor)

        13:30 Fethiyespor-Bandırmaspor (A Spor)

        15:30 Iğdır FK-Orduspor 1967 SK (A Spor)

        18:00 Silifke Belediye Spor-Antalyaspor (A Spor)

        20:30 Çorum FK-Alanyaspor (A Spor)

        İngiltere Premier Lig

        23:00 Manchester United-West Ham United (beIN Sports 3)

        İtalya Kupası Son 16 Turu

        20:00 Bologna-Parma (TRT Tabii Spor)

        23:00 Lazio-Milan (TRT Spor)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
