Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 4 Aralık 2025 maç programı
4 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Bugün Ziraat Türkiye Kupası, İtalya Kupası ve İngiltere Premier Lig'de birbirinden kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Türkiye'nin en önemli kupa organizasyonlarından olan ZTK'da 4. eleme turu, bugün oynanacak 6 maç ile sona erecek. Ardından grup aşamasına yükselecek takımlar belli olacak. Premier Lig'de Manchester United ile West Ham United karşı karşıya gelecek. İtalya Kupası'nda ise son 16 turu heyecanı yaşanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Aralık Perşembe günün maçları ve başlangıç saatleri!
4 ARALIK 2025 MAÇ PROGRAMI
Ziraat Türkiye Kupası - 4. Tur
13:00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (A Spor)
13:30 Boluspor-Kahta 02 Spor (A Spor)
13:30 Fethiyespor-Bandırmaspor (A Spor)
15:30 Iğdır FK-Orduspor 1967 SK (A Spor)
18:00 Silifke Belediye Spor-Antalyaspor (A Spor)
20:30 Çorum FK-Alanyaspor (A Spor)
İngiltere Premier Lig
23:00 Manchester United-West Ham United (beIN Sports 3)