Her yıl olduğu gibi bu yıl da “4 Aralık ne günü?” sorusu günün en merak edilen konuları arasında yerini aldı. Madencilerin fedakârlığını, çalışma şartlarını ve sektörün karşılaştığı güçlükleri hatırlatan bu tarih; sadece kutlama değil, aynı zamanda daha güvenli ve sürdürülebilir bir madencilik anlayışı için toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlayan bir çerçeve sunuyor. Kamuoyunda artan aramalar, madencilik emekçilerine yönelik farkındalığın giderek güçlendiğini gösteriyor. İşte detaylar...

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ NEDİR?

Roma İmparatorluğu zamanında, babasının gazabından kaçarak, İzmit yakınlarında madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan, çalışmakta olan madencileri koruduğuna inanılan ve bu nedenle madenciler tarafından azize kabul edilen Santa Barbara’nın 4 Aralık tarihinde bu mağaraya yerleşmesi, önce Anadolu’da daha sonra da Avrupa ve tüm dünyada “Dünya Madenciler Günü” olarak kutlanılmaktadır.

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ MESAJLARI

- Yer altında güneşi hayal edenlerin günü, kutlu olsun.

- O kadar çok kazdılar ki cennete düştüler, rahmetle anıyoruz.