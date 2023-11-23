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        Haberler Dünya 4 bin Filistinli çocuğun öldürülmesinin yeterli olmadığını söyleyen eski ABD Dışişleri çalışanı gözaltına alındı

        4 bin Filistinli çocuğun öldürülmesinin yeterli olmadığını söyleyen eski ABD Dışişleri çalışanı gözaltına alındı

        Eski ABD Başkanı Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Seldowitz'in Gazze'de hayatını kaybeden 4 bini aşın Filistinli çocuğun öldürülmesinin yeterli olmadığına yönelik sözleri tepki çekmişti. Seldowitz, tepki çeken sözlerinin ardından gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:02
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        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
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        ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı sözlü saldırısı tepkilere sebep olmuştu. Seldowitz, tepki çeken sözlerinin ardından gözaltına alındı.

        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti Haberi Görüntüle

        New York Polis Departmanı, Mısırlı bir satıcıya terörist diyen ve Gazze'de hayatını kaybeden 4 bin Filistinli çocuğun ölümünün "yeterli olmadığı" söyleyen eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Seldowitz'in gözaltına alındığını açıkladı.

        64 yaşındaki Seldowitz, taciz, nefret suçu suçlamalarıyla gözaltına alındı. Polis yaptığı açıklamada Seldowitz'in gizlice takip edildiğini söyledi.

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        Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret eden Seldowitz, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine, "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." dedi.

        Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Seldowitz'in Manhattan'daki bir satıcıya defalarca sözlü tacizde bulunduğu görülmüştü.

        Görüntülerde, Seldowitz'in, satıcının kendisinden kibarca uzaklaşmasını istemesine rağmen "Burada kimse yok. Buraya 'Bu adam Hamas’a inanıyor' diye tabelalar koyacağım." dediği görülüyor.

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