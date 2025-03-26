İsrail'in bir caminin etrafını hedef alması sonucunda 4 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'de bir caminin etrafını bombalaması sonucu en az 4 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat kampındaki Abdullah Azzam Camisi'nin çevresini bombaladı.
İsrail saldırısında en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Ayrıca İsrail ordusu, kampın merkezindeki El-Kassam Camisi'nin çevresinde bulunan bir aşevini de hedef aldı. Söz konusu saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.