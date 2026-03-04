Canlı
        Haberler Bilgi Magazin 4 MART 2026 TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı

        4 Mart 2026 TV yayın akışı listesi: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?

        Kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden birçok yapım izleyicilerle buluşuyor. Bu sebeple her gün "Bu akşam televizyonda neler var?" sorusu gündeme geliyor. 4 Mart 2026 Çarşamba günü yayınlanacak programlar, diziler, filmler, yarışmalar ve maçlar merak ediliyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. İşte, 4 Mart 2026 TV yayın akışı...

        Giriş: 04.03.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Bu akşam hangi kanalda, hangi dizi, film, yarışma ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu izleyicilerin gündeminde yer alıyor. 4 Mart 2026 TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam birçok dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8’de Survivor yarışması tüm heyecanıyla devam edecekken ATV’de Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 4 Mart Çarşamba Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı...

        ATV YAYIN AKIŞI

        06.30 Zembilli

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19.35 atv Ana Haber

        20.00 Kupa Günlüğü

        20.30 Gaziantep F.K – Fenerbahçe

        22.45 Kuruluş Orhan

        02.00 HZ. Muhammed: Allah'ın Elçisi

        03.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 İkizler Memo - Can

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Arka Sokaklar

        18.00 Bir Ramazan Akşamı

        19.00 Kanal D Ana Haber

        20.00 Eşref Rüya

        00.15 Güller ve Günahlar

        02.30 Eşref Rüya

        04.15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.03 İstiklal Marşı

        07.05 Kalk Gidelim

        08.50 Adını Sen Koy

        10.00 Kur’an’ın Mesajı

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.20 Seksenler

        13.45 Vefa Sultan

        15.30 Kur’an’ın Mesajı

        16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

        17.45 Ramazan Sevinci

        19.20 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Çağrı

        23.50 Vefa Sultan

        01.10 Gönül Dağı

        02.35 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

        04.35 Sahur Bereketi

        06.05 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10.45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Eyyvah Eyvah 2

        22.30 Sakar Şakir

        00.15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        02.15 Kızılcık Şerbeti

        05.00 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Sefirin Kızı

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18.15 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Sahipsizler

        00.15 Sevdiğim Sensin

        02.30 Sefirin Kızı

        05.00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13.20 En Hamarat Benim

        16.30 Yeraltı

        17.50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

        19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20.00 Yeraltı

        23.45 Halef: Köklerin Çağrısı

        02.45 Şevkat Yerimdar

        04.15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06.30 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.30 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00.15 Survivor Ekstra

        01.30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        02.45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        04.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        4 MART 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
