4 Mart 2026 TV yayın akışı listesi: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler ekrana gelecek?
Kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden birçok yapım izleyicilerle buluşuyor. Bu sebeple her gün "Bu akşam televizyonda neler var?" sorusu gündeme geliyor. 4 Mart 2026 Çarşamba günü yayınlanacak programlar, diziler, filmler, yarışmalar ve maçlar merak ediliyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. İşte, 4 Mart 2026 TV yayın akışı...
Bu akşam hangi kanalda, hangi dizi, film, yarışma ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu izleyicilerin gündeminde yer alıyor. 4 Mart 2026 TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam birçok dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8’de Survivor yarışması tüm heyecanıyla devam edecekken ATV’de Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 4 Mart Çarşamba Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
06.30 Zembilli
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19.35 atv Ana Haber
20.00 Kupa Günlüğü
20.30 Gaziantep F.K – Fenerbahçe
22.45 Kuruluş Orhan
02.00 HZ. Muhammed: Allah'ın Elçisi
03.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo - Can
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.00 Bir Ramazan Akşamı
19.00 Kanal D Ana Haber
20.00 Eşref Rüya
00.15 Güller ve Günahlar
02.30 Eşref Rüya
04.15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.03 İstiklal Marşı
07.05 Kalk Gidelim
08.50 Adını Sen Koy
10.00 Kur’an’ın Mesajı
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
13.45 Vefa Sultan
15.30 Kur’an’ın Mesajı
16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.20 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Çağrı
23.50 Vefa Sultan
01.10 Gönül Dağı
02.35 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
04.35 Sahur Bereketi
06.05 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10.45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Eyyvah Eyvah 2
22.30 Sakar Şakir
00.15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
02.15 Kızılcık Şerbeti
05.00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Sefirin Kızı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Sahipsizler
00.15 Sevdiğim Sensin
02.30 Sefirin Kızı
05.00 Aramızda Kalsın
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13.20 En Hamarat Benim
16.30 Yeraltı
17.50 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Yeraltı
23.45 Halef: Köklerin Çağrısı
02.45 Şevkat Yerimdar
04.15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06.30 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Tuzak
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
02.45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
04.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
4 MART 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ