Bu akşam hangi kanalda, hangi dizi, film, yarışma ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu izleyicilerin gündeminde yer alıyor. 4 Mart 2026 TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam birçok dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8’de Survivor yarışması tüm heyecanıyla devam edecekken ATV’de Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 4 Mart Çarşamba Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı...