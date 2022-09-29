Rusya'dan ABD'ye Kuzey Akım suçlaması

Güvenlik ve çevre endişelerinin en büyük öncelik olduğunu vurgulayan Borrell şunları ifade etti: "Bu olaylar tesadüf değil ve hepimizi etkilemektedir. Tüm bilgiler sızıntıların kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu göstermektedir. Ne olduğuna ve neden olduğuna açıklık getirmeyi amaçlayan her türlü soruşturmayı destekleyeceğiz ve enerji güvenliğindeki dayanıklılığımızı artıracak adımlar atacağız. Avrupa enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemler kabul edilemez ve birlik içinde, sağlam karşılık bulacaktır."

RUSYA SUÇLAMALARA 'ABSÜRT VE APTALCA' DEMİŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov iddialara ilişkin "Bunlar çok endişe verici haberler. Boru hattında bir tür tahribat oluşmuş olmasından bahsediyoruz ve bunun ne tür bir tahribat olduğunu henüz bilmiyoruz" demişti.

Peskov ayrıca "Kuzey Akım hattındaki hasarın sabotaj nedeniyle oluşmuş olabileceği göz ardı edilemez. Bu, tüm kıta için bir enerji güvenliği sorunu" ifadelerini kullanmıştı. Kremlin'den bugün yapılan açıklamada ise sabotajı kendilerinin yaptığı iddiaları "absürd ve aptalca" olarak değerlendirildi. Yaşanan tam olarak ne zaman çözüleceğinin ise bilinmediği açıklandı.