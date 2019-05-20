Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sokakta oynarken halk otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre, korkunç kaza, 6 Mayıs’ta Huzur Mahallesi 12 Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Y.Y. yönetimindeki halk otobüsü, iddiaya göre sürücünün yolcularla ilgilendiği esnada sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan’ın üzerinden geçti. Küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği kaza anı ise otobüsün kamerasına yansıdı.

Kamera kayıtlarında sürücünün araç içerisinde bir yolcuya cevap vermek için kafasını çevirmesiyle meyanda geldiği görülüyor. Küçük çocuğun cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yasin Ensar Dayan gözyaşları arasında toprağa verildi.