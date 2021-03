İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 40. yaşını kutluyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali, 1 Nisan–29 Haziran tarihlerinde izleyicisiyle buluşuyor.

Dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden, sinemamızın yeni yapımlarına, uluslararası festivallerde prömiyer yapmış ödüllü filmlerden klasiklere ve yeni keşiflere, aralarında efsane yönetmenlerden iz bırakan başyapıtların ve kült filmlerin de bulunduğu zengin programıyla bu yıl pandemi şartlarını da gözetmeye devam ederek Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına yayılıyor.

40. İstanbul Film Festivali 1 Nisan’da festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org’da başlıyacak. Nisan ve Mayıs ayları boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü yeni filmler gösterime girecek. Festivalin Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması 20-29 Mayıs’ta çevrimiçi ve pandemi koşullarına bağlı olarak sinema salonlarında gerçekleştirilecek. Festivalin Uluslararası Yarışma ile Galalar bölümlerindeki filmler, Haziran ayında hem açık hava mekânlarda hem de sinema salonlarıyla çevrimiçi platformda festival takipçileri ile buluşacak. Festival gösterimlerine kısıtlama ve uygulamaların elverdiği durumda yurtiçinden ve yurtdışından konuk yönetmen ve oyuncuların katılımı da planlanıyor.

40. İstanbul Film Festivali Basın Toplantısı

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner

40. İstanbul Film Festivali basın toplantısı çevrimiçi olarak düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, 1982'de yapılan ilk İstanbul Film Festivali’nden bugüne çok şey değiştini belirtip şunları söyledi: "Şimdi cep telefonlarıyla film çekilebilen, dekorların üç boyutlu yazıcılarla yapılabildiği bir yüzyılda yaşıyoruz. Sinema salonlarına gitmeye devam ediyoruz ama artık aynı zamanda filmonline.iksv.org ile çevrimiçi gösterimleri evimizde de izleyebiliyoruz. Geçtiğimiz 40 yıl içinde kendisi de gelişen ve değişen İstanbul Film Festivali, Türkiye’de de birkaç kuşağı birden etkiledi. Yönetmenler, sinemaseverler, yazarlar, sanatçılar, yöneticiler, doktorlar mühendisler, İstanbul Film Festivali’nin önce izleyicisi sonra da destekçisi oldular. Festival bir anlamda kendi mezunlar cemiyetini yarattı. Köklü, gelenekli bir okul gibi sektörün birçok bileşenine kucak açtı. Yapımcıları, yönetmenleri, oyuncuları destekledi, ödüller verdi; yeni projelerini geliştirmelerine, uluslararası bağlantılar kurmalarına olanak sağladı. Değişik kültürleri, birbirinden farklı ülkeleri ve onların sinemalarını, başka türlü ulaşamayacağımız filmleri, olağanüstü yönetmenleri, oyuncuları tanımamıza aracı oldu. Zorlu bir emek işi olan sinemayla hayal dünyamızı zenginleştirdi, bizi bambaşka yerlere götürdü. Evet, ilk İstanbul Film Festivali’nden bugüne çok şey değişti; ama 40 yıldır değişmeyen bir şey de var: İstanbul Film Festivali kurucularından, 1995’te kaybettiğimiz Onat Kutlar’ın söylediği gibi, şimdi ve daima 'sinema bir şenliktir’."

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgilerin yanı sıra Ulusal Yarışma jürileriyle 40. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı.

Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün, festival kapsamında bu yıl 16. kez Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getiren Köprüde Buluşmalar 2021 seçkisi ve ABD ve Hollanda İstanbul konsolosluklarının desteği ile düzenlenecek, "film ve dizilerde güçlü kadın karakterler yaratmak" başlıklı atölye hakkında bilgi verdi.

Festival Afişi Kolaj Sanatçısı Selman Hoşgör’den

Ünü ülkemizin sınırlarını aşmış Londra temelli kolaj sanatçısı Selman Hoşgör tarafından hazırlanan 40. İstanbul Film Festivali afişleri, festivalin 40 yıldır sinema sanatçılarını, yönetmenleri ve izleyicileri birleştiren yapısından ilham alıyor.

Dünyaca ünlü markalara ve dergilere kolajlar tasarlayan Selman Hoşgör fotoğraf, tipografi ve canlı renklerden oluşan yaratıcı bir dünyaya sahip.

* Uğurcan Ataoğlu, Pemra Ataç, Arkın Kahyaoğlu’ndan oluşan Tasarım Danışma Kurulu, festivalin kampanya sürecine destek veriyor.

İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri

Belkıs Özener

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri, bu yıl "jet rejisör" lakaplı yönetmen Çetin İnanç, tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Selen, tiyatro ve sinema oyuncusu Salih Güney ve ses sanatçısı, oyuncu ve dublaj sanatçısı Belkıs Özener’e sunuluyor. Ödüller, 29 Mayıs'taki ödül töreninde sahiplerine verilecek.

Festivale Başvurular Devam Ediyor

40. İstanbul Film Festivali'ne başvurular çevrimiçi alınıyor. Anadolu Efes’in desteklediği Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması'nda yer almak için son başvuru tarihi 26 Mart 2021.

Festivale başvurular festivalin resmi sitesi film.iksv.org üzerinden yönlendirilen Eventival platformundaki form aracılığıyla yapılıyor. Başvurular, 2020-2021 yapımı filmler için açık. 60 dakikadan uzun kurmaca, 30 dakikadan uzun belgesel ve 20 dakikadan kısa filmler festivale başvurabiliyor.

Köprüde Buluşmalar

Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim ve networking platformu, Anadolu Efes'in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar’ın 16.’sı, festival kapsamında 7-8-9 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenecek.

Köprüde Buluşmalar’ın 16. yılında TRT’nin katkıları ile düzenlenen atölyelerde sinemacılara verilen desteklere yeni eklenen Film Geliştirme Atölyesi’nde 50.000 TL TRT Özel Ödülü, Türkiye’den bir projeye verilecek. Ekim ayında Kısa Film Atölyesi ise bu sene ilk defa Nespresso sponsorluğunda gerçekleşecek. Aynı zamanda seçilen bir projeye Nespresso Özel Ödülü verilecek.

Türkiye’de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan Köprüde Buluşmalar, Film Geliştirme, Work in Progress ve Komşular atölyelerinde Türkiye’den ve komşu ülkelerden sinemacılara uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak yaratırken, artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor. Köprüde Buluşmalar Atölye Ödülleri’nin sahipleri 9 Nisan Cuma çevrimiçi yapılacak ödül töreninde duyurulacak

Hitchcock Renkli

İstanbul Film Festivali’ni Nippon Paint sponsorluğundaki özel retrospektif bölümü bu yıl Alfred Hitchcock’a ayrıldı. Dahi sinemacı Alfred Hitchcock’un geçen yıl pandemi nedeniyle gösterimi yapılamayan 15 renkli filmi Haziran ayında yenilenmiş kopyalarından sinema salonlarında gösterilecek.

Hitchcock Renkli bölümünde yer alan filmler:

Ölüm Kararı / Rope (1948)

Kapri Yıldızı / Under Capricorn (1949)

Cinayet Var / Dial M for Murder (3D) (1954)

Arka Pencere / Rear Window (1954)

Kelepçeli Âşık / To Catch A Thief (1955)

The Trouble with Harry (1955)

Tehlikeli Adam / The Man Who Knew Too Much (1956)

Ölüm Korkusu / Vertigo (1958)

Gizli Teşkilat / North by Northwest (1959)

Kuşlar / The Birds (1963)

Hırsız Kız / Marnie (1964)

Esrar Perdesi / Torn Curtain (1966)

Topaz (1969)

Cinnet / Frenzy (1972)

Aile Oyunu / Family Plot (1976)

40. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ PROGRAMI

Nisan Programı

• Köstebek Ajan / El Agente Topo / The Mole Agent / Maite Alberdi / Şili, Hollanda, İspanya, Almanya, ABD (Belgesel Kuşağı)

• Pazar Günleri / Sundays / Alethea C. Avramis / Yunanistan, Fransa (Belgesel Kuşağı)

• Son Banyo / O Último Banho / The Last Bath / David Bonneville / Portekiz, Fransa (Dünya Festivallerinden)

• Arkadaşlar Arasında / Le Bonheur des uns… / A friendly tale / Daniel Cohen / Fransa (Antidepresan)

• Possessor / Brandon Cronenberg / Kanada (Dünya Festivallerinden)

• Luzzu / Alex Camilleri / Malta (Genç Ustalar)

• Asla Ağlamam / Jak Najdalej Stad / I Never Cry / Piotr Domalewski / Polonya, İrlanda (Çiçek İstemez)

• Şiddet Tekeli / Un pays qui se tient sage / The Monopoly of Violence / David Dufresne / Fransa (Belgesel Kuşağı)

• Üst Kattakiler / Sentimental / The People Upstairs / Cesc Gay / İspanya (Antidepresan)

• Susmayan Köpek / El Perro que no calla / The Dog Who Wouldn’t Be Quiet / Ana Katz / Arjantin (Dünya Festivallerinden)

• Aşktan Sonra / After Love / Aleem Khan / İngiltere (Genç Ustalar)

• Sevgili Yoldaşlar / Dorogie Tovarishchi! / Dear Comrades! / Andrey Konchalovski / Rusya (Dünya Festivallerinden)

• İki Aşığın Ölümü / The Killing of Two Lovers / Robert Machoian / ABD (Dünya Festivallerinden)

• Düşüş / Falling / Viggo Mortensen / Kanada, İngiltere, Danimarka (Dünya Festivallerinden)

• Gönül İşleri / Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait / Love Affair(s) / Emmanuel Mouret / Fransa (Antidepresan)

• Aynalar / Spoguli / In the Mirror / Laila Pakalnina / Letonya, Litvanya (Antidepresan)

• 180 Derece Kuralı / Khate Farzi / 180 Degree Rule / Farnoosh Samadi / İran (Çiçek İstemez)

• Tufan Olmayacak / Tvano Nebus / The Flood Won’t Come / Marat Sargsyan / Litvanya (Genç Ustalar)

• Aalto / Virpi Suutari / Finlandiya / 98’ (Belgesel Kuşağı)

• Sarayın Sessizliği / Les Silences du Palais / The Silences of the Palace / Moufida Tlatli / Tunus (Çiçek İstemez)