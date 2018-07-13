Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde İŞKUR’un İş Başı Eğitim ve Mesleki Eğitim Kursları'nda katılan kadınlara 400 TL destek verilerini söylemişti. Seçimler sonrası Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birleşerek Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oldu. Jülide Sarıeroğlu ise görevi Zehra Zümrüt Selçuk’a devretti.

400 TL İŞKUR DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK

Bakanlığın yapısının değişmesinin ardından İŞKUR İş Başı Eğitim ve Mesleki Eğitim Kursları'na katılacak kadınlar veya hali hazırda kursa devam edenler 400 TL İŞKUR desteği ne zaman verilecek? sorusuna cevap arıyor… Ancak 400 TL İŞKUR desteğinin ne zaman verileceği yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

400 TL İŞKUR DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK

Başta da belirttiğimiz gibi 400 TL İŞKUR desteğini kursa katılan her kadın alamıyor. Ücretin asıl hedefi kursa katılan anneler… 400 TL İŞKUR desteğinin alınması için kursa katılan kadınların 2 – 5 yaş arası bakıma ihtiyaç duyan çocuklarının olması gerekiyor.