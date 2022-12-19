42 yıl boyunca sahte diplomayla mimarlık yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel İHBAR SONRASI ANLAŞILDI! Antalya'da 42 yıl boyunca sahte diplomayla mimarlık yaptı! - Güncel haberler
ABONE OL

Sahte diplomalı mimara soruşturma başlatıldı

Antalya'da akıllara durgunluk veren bir sahtecilik ihbarı ortaya çıktı. Kentte 42 yıl boyunca mimar olarak çalışan Avni Tekinaslan'ın diplomasının sahte olduğu anlaşıldı. Antalya Valiliği'ne yapılan ihbar sonrası gerçekleştirilen incelemede ortaya çıkan olayın ardından soruşturma başlatıldı

İHBAR SONRASI ANLAŞILDI! Antalya'da 42 yıl boyunca sahte diplomayla mimarlık yaptı! - Güncel haberler
42 yıl boyunca sahte diplomayla mimarlık yaptı
0:00 / 0:00
DHA

Antalya Valiliği, geçici mezuniyet belgesi sahte çıkan, 42 yıl boyunca birçok özel proje ile kamu projesinde mimar ve şantiye şefi olarak çalışan Avni Tekinaslan ile ilgili idari soruşturma başlattı.

DHA'nın haberine göre, kendisini 'Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu' olarak tanıtan Avni Tekinaslan'ın diplomasının sahte olduğu anlaşıldı.

İHBAR SONRASI ANLAŞILDI

Antalya Valiliği'ne yapılan ihbar sonrası gerçekleştirilen incelemede, 42 yıldır özel proje ile kamu projelerinde mimar ve şantiye şefi çalışan Tekinaslan'ın noter onaylı geçici mezuniyet belgesi, Gazi Üniversitesi ile paylaşıldı. İncelemede, belge suretinin sahte, bazı bilgilerin ise başka mezuna ait olduğu tespit edildi.

ÖNEMLİ PROJELERDE YER ALDI

Avni Tekinaslan'ın, 2016 yılında Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün koordine ettiği, Selçuklu dönemine ait Av Köşkü ile 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi'nin restorasyonunda görev aldığı belirlendi.

Hıdırlık Kulesi ve çevresinde 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda da Tekinaslan'ın şantiye şefi olarak görev aldığı tespit edildi. Antalya Valiliği de idari soruşturma başlattı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı
GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Bir parti başka bir partinin içişlerine ...
O AN KAMERADA | Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı! Ölüler ve yaralılar var! - Haberler
GÜNDEM Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı! Ölüler ve ...
Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bu ceza çok fazla - Günün haberleri
GÜNDEM Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bu ceza ...
Eşi tarafından öldürülmüştü! Yürek yakan olayda kahreden detaylar!
GÜNDEM Eşi tarafından öldürülmüştü! Yürek yakan olayda ...
Eşini bıçakla öldüren cani susma hakkını kullandı - Haberler
GÜNDEM Eşini bıçakla öldüren cani susma hakkını kullandı
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: Düzenleme Meclis'e geliyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak, son durum ne? 
GÜNDEM Sözleşmeliye kadro Meclis'e geliyor!
Adana'da çok sayıda eşek başı bulundu
GÜNDEM Adana'da çok sayıda eşek başı bulundu
Diyarbakır'da uçak seferleri iptal edildi
GÜNDEM Diyarbakır'da uçak seferleri iptal edildi
Son dakika: Polis servisine saldırıda gözaltı sayısı yükseldi! - Haberler
GÜNDEM Polis servisine saldırıda gözaltı sayısı yükseldi!
İzmir'de kısa mesafe tartışması! 800 metre tartışmasında beyzbol sopasıyla saldırıya uğradılar! - Güncel haberler
GÜNDEM 800 metre tartışmasında beyzbol sopasıyla saldırıya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.