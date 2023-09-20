43 yıllık evlilikleri boyunca uyumlu giyinen Japon çift görenleri gülümsetiyor
Tsuyoshi ve Tomi Seki, evliliklerinin ilk gününden beri uyumlu giyinmeyi, hayat felsefesi haline getirmiş bir çift. Instagram'da günlük kombinlerini paylaşan çift hem evlilikleri hem de kıyafetleri ile görenleri gülümsetiyor.
Tsuyoshi ve Tomi Seki, Tokyo'daki bir sanat okulunda henüz öğrenciyken tanıştı. Eğitimlerinin ardından Tsuyoshi tasarım ve pazarlama alanında kariyerine devam ederken Tomi, evde kalıp kızlarını büyütme kararı aldı.
43 yıldır evli olan çift, uyumlu bir şekilde giyinmeyi seviyor. Hatta, kıyafetlerini paylaştıkları Instagram hesaplarında neredeyse bir milyon takipçileri var.
Tüm bu şöhret, kızlarının ebeveynlerinin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşması ile başladı. Gelen tepkiler o kadar olumluydu ki Japon çift, kendi hesabını açmaya karar verdi.
Tsuyoshi, "Mesele sadece kıyafetlerimizi koordine etmek değil" diyor. “Çevremizi tamamlayan kıyafetler seçmeye çalışıyoruz.”
Çiftin uyumlu kombinleri bir yana; aralarındaki derin bağ ve uzun yıllara dayanan güçlü bağı da herkeste hayranlık uyandırıyor.
İşte, Japon çiftin birbirinden şık kombinleri...