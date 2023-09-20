Haberler Yaşam 43 yıllık evlilikleri boyunca uyumlu giyinen Japon çift görenleri gülümsetiyor

43 yıllık evlilikleri boyunca uyumlu giyinen Japon çift görenleri gülümsetiyor Tsuyoshi ve Tomi Seki, evliliklerinin ilk gününden beri uyumlu giyinmeyi, hayat felsefesi haline getirmiş bir çift. Instagram'da günlük kombinlerini paylaşan çift hem evlilikleri hem de kıyafetleri ile görenleri gülümsetiyor. Habertürk Giriş: 20.09.2023 - 16:40 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:40 facebook

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Tsuyoshi ve Tomi Seki, Tokyo'daki bir sanat okulunda henüz öğrenciyken tanıştı. Eğitimlerinin ardından Tsuyoshi tasarım ve pazarlama alanında kariyerine devam ederken Tomi, evde kalıp kızlarını büyütme kararı aldı.

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43 yıldır evli olan çift, uyumlu bir şekilde giyinmeyi seviyor. Hatta, kıyafetlerini paylaştıkları Instagram hesaplarında neredeyse bir milyon takipçileri var.