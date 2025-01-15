'44. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'na başvurular başladı

Pınar'dan yapılan açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerini ve yaratıcılıklarını desteklemek hedefiyle her yıl farklı temayla düzenlenen yarışma, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla "çevre dostu yaşam" temasını taşıyor.

Yarışmaya, Türkiye'den 6-14 yaş arasındaki çocuklar ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çocuklar da katılabilecek.

Minik ressamlar, 25 Nisan'a kadar www.pinar.com.tr ya da www.pinarcocukresimyarismasi.com web sitesi üzerinden resimlerini yükleyerek ya da kargo yoluyla göndererek yarışmaya başvuruda bulunabilecek.

Yarışmaya katılım şartları da yine aynı web sitesi üzerinden takip edilebilecek.

Yarışmada jüri değerlendirmeleri sonucunda 9 öğrenciye bilgisayar, 9 öğrenciye ise tablet verilecek. 3 öğrenci de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursunun sahibi olacak.