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46 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Canımdan çok sevdim' dedi

Konya'da eşi Tuba Erkol'u 46 bıçak darbesi ile öldüren Bekir Erkol, ilk duruşmada cinayeti ağlayarak anlattı. Erkol, "Ben onu canımdan çok sevdim. Boşanmak istemiyordum. Beni istemediğini, boşanacağını ve çocukları da vermeyeceğini söyleyip bana ağır hakaretlerde bulundu. Gözüm döndü. Çantamda bıçak vardı. Onu aldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Şuurumu kaybettim. Kaç defa bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum" dedi. Vahşice katledilen Tuba Erkol'un babası ise "Boşanma kararının ardından kızımı hep ölümle tehdit etti, sonunda da bizden kopardı, en ağır cezayı alsın" dedi

kadın cinayeti

Zafer Samancı'nın haberine göre, korkunç olay, 22 Ağustos'ta Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Şiddet nedeniyle evden uzaklaştırma kararı bulunan Bekir Erkol, mesai çıkışında evine gittiği eşi Tuba Erkol'u 3 çocuğunun gözü önünde 46 bıçak darbesiyle öldürdü.

Tutuklanan Bekir Erkol hakkında 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanık ve avukatı ile Tuba Erkol’un ailesinin yanı sıra Adana, Ankara, Isparta ve Konya Barosu'ndan çok sayıda avukat katıldı.

ÇOCUKLAR SALONDAN ÇIKARILDI

Sanığın jandarmalar arasında salona girdiğini gören Tuba Erkol'un annesi Behice Ceran gözyaşları arasında, "Allah senin belanı versin, nasıl kıydın 3 çocuğunun annesine" diyerek feryat etti. Bu sırada salonda bulunan çiftin yaşları 9 ve 13 arasındaki üç çocuğu da babalarını görünce ağlamaya başladı. Avukatların talebi üzerine çocuklar mahkeme salonundan çıkarıldı.

YİNE AYNI BAHANE

Bekir Erol savunmasında eşiyle severek evlendiklerini belirterek, "Son dönemde aramızdaki soğukluk iyice artmıştı. Karı koca ilişkimiz bile yoktu. Eşimin beni aldattığından şüphelensem de ona konduramıyordum. Telefonuna gelen mesajları sorduğumda hep inkar etti. Ondan şüpheleniyordum ama bir türlü de inanmak istemiyordum" dedi.

'KAÇ DEFA BIÇAK DARBESİ VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM'

Sanık Bekir Erkol olay gününü şöyle anlattı: "Eşimi canımdan çok sevdim. O gün eve oğlumu yüzmeye götürmek için gittim içeri girdim. Ben eşimi çok seviyordum. Boşanmak istemiyordum. 'Boşanmak istemiyorum, evliliğimizi tekrar gözden geçirelim çocuklarımız var yuvamızı yıkmayalım' dedim. Beni istemediğini, boşanacağını ve çocukları da vermeyeceğini söyleyip bana ağır hakaretlerde bulundu. Gözüm döndü. Evdeki çantamda bıçak vardı. Onu aldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Şuurumu kaybettim. Kaç defa bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum."

'KIZIMI HEP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'

Sanığın ifadesini gözyaşları arasında dinleyen acılı anne Behice Ceran sinir krizi geçirdi. Ceran yakınları tarafından çıkarılırken salon bir anda karıştı. Mahkeme başkanı duruşmaya ara vermek zorunda kaldı. Verilen aranın ardından tekrar başlayan duruşmada Tuba Erkol'un babasının ifadesine başvuruldu. Baba Mustafa Ceran, "Kızım bu adamdan boşanmak istiyordu. Evde huzurunun olmadığını, mutlu olmadığını, Bekir'in kendisini dövdüğünü söylüyordu. Boşanma karar almasından sonra Bekir Erkol kızımı hep ölümle tehdit etti. Sonunda kızımı bizden kopardı en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Geniş güvenlik önlemleri altında başlayan duruşma yine geniş güvenlik önlemleri altında son buldu. Duruşma ertelendi.

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